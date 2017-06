Fútbol Lopetegui: «No me parece bien que piten a un jugador» Lopetegui, ante Colombia. / Reuters El técnico de la selección asegura que con Piqué solo habló de fútbol COLPISA Jueves, 8 junio 2017, 10:50

A Julen Lopeteguino le gustó la polémica con Gerard Piqué y lo coentó al terminar el choque. "No me parece bien que piten a un jugador. No he estado pendiente, pero si es así, me parece mal. Si alguien le pita creo que no está haciendo justicia con lo que Piqué da a la selección", afirmó.

El técnico de la selección se quejó además de la interpretación que se hizo de la conversación que mantuvo con el central en el entrenamiento. "Con los jugadores en el campo hablo de fútbol. Sin ningún pudor se inventan una conversación, no doy crédito. Ahora hay que poner el foco en Macedonia. Nosotros debeos competir y ganar los partidos, lo demás es cosa vuestra", añadió.

Lopetegui habló también sobre el encuentro. "El equipo ha merecido más que un empate. Hemos tenido el control, situaciones de juego y nos han empatado en una ocasión que han tenido. Tras el descanso hemos estado bien, nos han hecho otro gol y hemos tenido que asumir riesgos pero hay muchas cosas positivas", aseguró.