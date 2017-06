Lopetegui: «Hemos podido acabar 0-3 la primera parte»

"Ahora si podemos hablar de Italia sí. Hemos sacado adelante los tres puntos aquí. Nosotros trataremos de generar un ambiente acorde a la importancia del partido de septiembre. Ahora toca descansar, coger energía y estoy seguro de que habrá un llenazo en el campo y un gran ambiente para apoyarnos", decía ya algo más relajado que el sábado Julen Lopetegui en la sala de prensa del estadio Nacional Arena Filipe II de Skopje.

El vasco mostró muy satisfecho por el triunfo ante Macedonia, consideró que el equipo hizo una gran primera parte y también destacó la segunda, "menos por la acción del gol que les metió en el partido". Lamentó no haber cerrado el partido antes. "El fútbol es así, si al final tienes innumerables ocasiones y no terminas de meter el 0-3, en un chispazo el rival se mete y es el peligro".

"El equipo ha salido con una mentalidad fantástica en la primera parte y en la segunda también. En líneas generales hemos hecho muchas ocasiones de gol para ganar de manera más holgada pero esto es fútbol y las ocasiones marcan los resultados. La valoración hay que hacerla global y hemos tenido fútbol, ocasiones".

"No han hecho transiciones en la primera parte, que es una de sus virtudes y donde a Italia le costó ganar, nosotros lo hacemos de forma contundente. No en el resultado, pero sí por como nos hemos mostrado en el campo"

El vasco explicó el rendimiento de la novedad en la alineación, que fue Isco por Vitolo. "Creo que ha hecho un buen partido, con condiciones para adaptarse a diferentes posiciones en el centro del campo y jugando de extremo. Ha tenido incidencia en los goles y alguna ocasión clarísima. Cuando se puso el partido raro tuvo personalidad para tener el balón en un buen partido", explicó.

Angelovski: "Veo a España favorita ante Italia"

Por su parte, el técnico macedonio, Igor Angelovski, asumió con deportividad la derrota: "Italia y España son dos selecciones muy buenas, entre las mejores del mundo. Son dos estilos diferentes de juego. Si Italia es más defensiva y busca la contra, España juega otro fútbol con posesión de la pelota y muchos pases y gracias a los que encuentra superioridad. Con su técnica, veo a España favorita jugando en casa y creo que va a ser ganador del grupo y va a ir directo al Mundial".

"Felicito a España por esta victoria aunque normalmente cuando pierdes un partido no estas satisfecho. En el primer tiempo no jugamos bien porque teníamos mucho respeto por España, pero acabo contento por como jugamos la segunda parte. Conseguimos marcar un gol y pudimos empatar, pero no lo conseguimos y hay que felicitar la rival por su triunfo".