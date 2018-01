Federación Larrea negocia la renovación de Lopetegui Juan Luis Larrea, presidente de la Junta Gestora de la FEF. / Efe El nuevo presidente de la Junta Gestora de la FEF aplaza la convocatoria de elecciones al menos hasta el 12 de febrero, a la espera del dictamen del Consejo de Estado RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Jueves, 25 enero 2018, 20:47

Juan Luis Larrea, presidente en funciones de la Federación Española de Fútbol (FEF), dejó este jueves el cargo que tenía desde el pasado 26 de julio para convertirse en nuevo presidente de la Junta Gestora de la entidad, que se volverá a reunir el 12 de febrero para decidir si convoca elecciones. «La misma Junta Directiva, con los mismos cargos, se convierte en comisión gestora y se ha abierto un proceso de intervenciones hasta el 12 de febrero para instar al Tribunal Administrativo del Deporte y el Consejo de Estado a que resuelvan los puntos que tienen pendientes», informó Larrea, tras salir de la Ciudad del Fútbol.

«Entendemos y damos plazo a cubrir las siete u ocho vacantes que tiene la Junta Gestora con la intención de hacer elecciones a presidente, porque nadie nos ha dicho que tengamos que anular las elecciones a la asamblea», apuntó Larrea, dejando claro que la FEF sigue pendiente de que el Consejo de Estado decida la ratificación, o no, de la actual Asamblea.

Lo que el TAD plantea, en principio, es que se repita el proceso electoral entero, por lo que dependiendo de su resolución se podrá iniciar el plazo para presentar candidaturas a partir del 12 de febrero. «Lo normal es que a partir del 12 de febrero se pueda iniciar un plazo de candidaturas con sus avales respectivos. Luis Rubiales (expresidente de AFE) se presentará porque lo dijo, pero yo no voy a afirmar nada», señaló antes de no querer confirmar que podría presentarse al cargo. «Faltan fechas y habrá que ver qué pasa. En este momento ni se ha planteado. Cuando se inicie el proceso se hablará con las partes. Si tengo avales y apoyos, seguiría la legislatura, pero no es mi prioridad», apuntó Larrea, que destacó que desde la convocatoria de esas elecciones hasta la elección a presidente pasarían de «treinta a cuarenta días».

Presidente antes del Mundial

Miembros de la Asamblea contrarios a la actual directiva, que es ahora la que compone la Junta Gestora, recuerdan, haciendo una comparativa con las polémicas elecciones de 2017 –ganadas sin rival por Ángel María Villar– que hubo 18 días hábiles hasta la votación del presidente.

«Estamos tratando su renovación y espero que sepamos algo pronto. La gestora tramita temas ordinarios y creo que este es un tema ordinario. Creo que deberíamos ofrecer una renovación a Lopetegui» LARREA

Por tanto, esos mismos miembros consideran que si se convocan el 12 de febrero en la reunión que pondría en marcha el proceso electoral, los comiciones para este año deberán ser el 12 de marzo una vez transcurridos 20 días hábiles que marca la orden ministerial (Art.18.11) y los estatutos de la FEF (Art.34.8). Larrea explicó que, «si todo va con normalidad, habrá un presidente español en el Mundial de Rusia», antes de aclarar que «aún no hay fecha para la reunión» que tienen pensado mantener con FIFA y UEFA.

Se sigue por tanto a la espera del Consejo de Estado para que se celebren las elecciones, ya sea con los actuales 139 miembros de la Asamblea o con una asamblea totalmente constituida. En ese segundo caso, ahí podría presentarse cualquier candidato siempre que contara «con un 15% de los miembros de la asamblea general». Cada miembro de la asamblea podrá presentar a más de un candidato. En esa situación han advertido que tienen intención de presentarse tanto Larrea como Rubiales e incluso Manuel Llorente, quien fuera presidente del Valencia.

Larrea, además, desveló que se está «tratando la renovación» del seleccionador nacional Julen Lopetegui, que aún no conoce la derrota desde que llegó al cargo en julio de 2016, sustituyendo a Vicente del Bosque con éxito ya que logró la clasificación para el Mundial de Rusia 2018 sólo cediendo un empate en Turín. «Estamos tratando su renovación y espero que sepamos algo pronto. La gestora tramita temas ordinarios y creo que este es un tema ordinario. Creo que deberíamos ofrecer una renovación a Lopetegui», explicó a la salida de la reunión en Las Rozas. Fernando Hierro, director deportivo de la Federación, es el encargado de realizar esa gestión y el pasado martes viajó con el técnico hasta Lausana para el sorteo de la UEFA Nations League.