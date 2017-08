Koke: «Cualquier italiano puede ganarte el partido» 00:45 Koke Resurrección, en rueda de prensa. / EFE «No nos afecta lo que pasa en el mercado», dice el rojiblanco sobre la situación de Diego Costa RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Jueves, 31 agosto 2017, 15:03

Jorge Resurrección 'Koke' sabe de la importancia del partido ante Italia. Julen Lopetegui le tiene en sus planes para ayudar a sujetar el equipo junto a Sergio Busquets, por eso no se descentra de nada. "No nos afecta lo que pasa mercado. Estamos centrados en la Selección", dijo cuando le preguntaron por la situación del ausente Diego Costa, que no está en el grupo ya que no se ejercita con el Chelsea a la espera de salir al Atlético.

"Cualquier jugador de ellos te puede ganar el partido. Lo de la Eurocopa nos sirvió para mejorar en el siguiente partido ante ellos. Pero eso ya es pasado. Sacarán lo mejor que tengan, pero nosotros tenemos que centrarnos en hacer nuestro futbol", insistió el centrocampista del Atlético.

Koke insiste que la presencia de Lopetegui al frente de la selección nacional, tras años en las inferiores ayuda a la cohesión del grupo. "Nos conocemos de hace tiempo. Somos el presente de esta Selección".