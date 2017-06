Fútbol | Europeo sub-21 Kepa y Donnarumma, dos seguros sin renovar Kepa Arrizabalaga, en un partido. / AFP El portero del Athletic ve cerca su renovación mientras el italiano desata la polémica con mensajes contradictorios en sus redes sociales RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Lunes, 26 junio 2017, 19:25

Pasó en otra época en los España-Italia, cuando Gianluigi Buffon e Iker Casillas centraban las miradas de los aficionados. De nuevo en un duelo entre italianos y españoles muchos mirarán a las porterías, donde dos jóvenes y prometedores porteros, Gianluigi Donnarumma y Kepa Arrizabalaga, no paran de aumentar su cotización con sus intervenciones. Sus clubes, Milan y Athletic, tratan de renovarles. El caso del italiano, de sólo años, es mucho más complejo. Pretendido por media Europa, no hay día que su futuro no genere portadas.

Este fin de semana se vivió quizá uno de los momentos más surrealistas desde que el pasado 15 de junio, rechazase a través de su agente, Mino Raiola, una propuesta de cinco años a cambio de unos 4 millones de euros por temporada, alegando que prefería dejar al club al finalizar la próxima campaña. En la tarde del domingo Donnarumma declaró su «amor absoluto» por el Milan y anunció que iba a negociar su continuidad, si bien después alegó que este mensaje en Instagram había sido obra de piratas informáticos y cerró la cuenta. Horas después del cierre de la cuenta en la red social por parte del meta, su agente Mino Raiola confirmó la voluntad de reunirse con el Milan para renegociar el contrato, que expira el 30 de junio de 2018. «Después del Europeo nos veremos con el Milan. Ahora es importante la selección», informó a través de su cuenta oficial de twitter el propio Raiola, que en los días precedentes había aireado que Gigi cuenta con ofertas por parte de varios clubes de alto nivel. Su situación ha hecho que incluso Silvio Berlusconi, que ya no es propietario del Milan, haya ha salido a intentar poner un poco de cordura. «Vamos a ponernos en su piel, es un niño de 18 años de edad, que se enfrenta a una oferta sensacional 100 millones de euros. No es un problema fácil de resolver para un niño. serio y capaz, pero a esa edad... Creo que podría encontrar la manera de convencerlo para que se quedase» en el Milan.

Kepa Arrizabalaga cree que «Donnarumma es un portero muy joven que tiene unas grandísimas cualidades y que lleva compitiendo un par de años en el Milan a pesar de su juventud. Es cierto que por las circunstancias que se han dado con su renovación se está hablando mucho de él, pero hay que fijarse en todos. Italia es mucho más que Donnarumma», avisa en 'Marca' este espigado vizcaíno no para de tirar muros a sus 22 años. Se ha asentado en la meta de la sub-21, donde vivió un momento complicado tras un mal día ante Croacia en Burgos, ha logrado ser titular en el Athletic tras volver después de dos cesiones (Ponferradina y Valladolid) a competir con Gorka Iraizoz e Iago Herrerín, ha sido citado por Julen Lopetegui -que estará presente en la semifinal de Cracovia- para la absoluta con sólo 23 partidos disputados en Primera.

Su progresión le convierte en uno de los focos importantes del duelo, que intuye muy complicado. «Italia históricamente al final ha sido un equipo muy difícil de batir, muy competitivo y esta generación que tiene cuenta con grandísimos jugadores. Ahora, si pierdes te vas a casa. Es el momento decisivo y ya no hay rival fácil. Todo se decide todo por pequeños detalles y hay que estar atentos a ellos». El vasco fue clave en la tanda de penas máximas de la final del Europeo sub-19 de Tallín 2012 ante Francia y ahora sólo ha encajado un gol en tres partidos. «No creo que seamos favoritos», explica con cautela.

Kepa ya reconoció hace unos días que está muy cerca de firmar la ampliación de contrato con el Athletic que, en principio, será hasta 2022 tras un aumento sensible de sueldo del meta y de la cláusula, que pasará a ser cercana a los 50 millones de euros. «Seguro que renuevo con el Athletic. Ahora estoy centrado en la Eurocopa sub-21 y retomaré el tema - que empezó en enero cuando estaba lesionado- tras el torneo», explicó después de que estas últimas semanas ese haya sido uno de los temas más recurrentes cuando ha aparecido en los distintos medios de comunicación. Ahora eso no le quita el suelo, sólo que sus compañeros tengan «la sensación de que hay un portero detrás tanto para atacar como para defender. Que confíen en ti da confianza a uno mismo».