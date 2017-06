Mundial Rusia 2018 Isco podría completar el tridente por Vitolo Isco, en primer término, celebra un gol con España. / Efe Aunque en los primeros partidos Lopetegui había apostado por el sevillista, probó con el madridista en la última sesión a puerta cerrada RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Viernes, 9 junio 2017, 19:00

Julen Lopetegui da vueltas estos días a su once. Le ronda la idea de deshacer el tridente ofensivo por el que ha apostado durante la fase de clasificación para incluir a Isco Alarcón, una de sus debilidades y al que hizo brillar en el Europeo de Israel sub-21 ganado por España en 2013. «No puedo ocultar que me gusta y creo en él. Es un jugador que nos encanta», explicó el seleccionador cuando le citó en octubre pese a llevar sólo 57 minutos jugados en el Real Madrid.

Ahora, el malagueño, que marcó a Inglaterra en Wembley y a Israel en Gijón en la recta final saliendo desde el banquillo, tiene un rol superior en el Madrid y en los dos ensayos que ha participado en Las Rozas lo ha hecho con los teóricos titulares. «Está haciendo un gran final de temporada, en gran forma. No me considero el padre de Isco, son los jugadores los que generan confianza y no al revés», explicó al anunciar la lista, días antes de la final en Cardiff. El de Skopje sería su primer gran partido con la absoluta, ya que sólo arrancó de inicio en París durante 53 de los 129 minutos que ha participado en esta nueva etapa.

El jueves, Lopetegui le probó en la línea de tres del centro del campo, donde faltaba Iniesta, en el partidillo ante la sub-21 en el que marcó Vitolo de cabeza y ayer viernes lo ubicó en la zona ofensiva, en el lugar que ha venido jugando un Vitolo que ha anotado en cuatro partidos distintos con Lopetegui (ante Liechtenstein, Italia, Macedonia e Israel).

Iniesta y De Gea, recuperados

Especialmente importante fue el que hizo en Turín, si bien aquel día tuvo la opción de haber anotado otro que hubiese sido quizá la sentencia al duelo. «En mi equipo no marco muchos goles, todo lo que venga, bienvenido sea y aquí estoy para ayudar. La verdad es que solo tengo palabras de agradecimiento para el seleccionador, me ha dado confianza y cariño», reconocía en Gijón tras marcar a Israel y explicar que a su juicio apenas hay diferencias entre Julen Lopetegui y Jorge Sampaoli.

Vitolo, que no oculta su deseo de salir al Atlético en sus círculos más cercanos, no pierde ocasión en recordar que «jugar con Silva es un espectáculo, es un jugador de otro nivel». Ahora habrá que ver si deja su sitio a Isco en lo que se antoja la única duda de Lopetegui, que con todos físicamente aptos tras los problemas sufridos a lo largo de la semana apostaría por De Gea en portería; una línea defensiva formada por Carvajal, Ramos, Piqué y Alba; Busquets junto a Iniesta y Thiago en el centro con un tridente en el que Silva y Costa son seguros.