David Villa: «¿Titular? Estoy aquí para ayudar y ser uno más» David Villa, en rueda de prensa de la selección. / Efe El delantero reconoce que Diego Costa estaría en la selección «de no tener esos problemas» pero prefiere trabajar y pensar en el presente «sin pensar en qué podría haber sido y qué será» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Martes, 29 agosto 2017, 13:43

David Villa era la viva imagen de la felicidad cuando se sentó en la sala de prensa de la Ciudad del Fútbol de las Rozas. Una sonrisa que no se loe borra de la cara y que transmite a todo el que le rodea. "Estoy viviendo en una nube", confesaba sin rubor. "Muy contento volviendo a ver a todo el mundo otra vez, no sólo a los jugadores, sino también a la gente del staff". Añadía. El delantero no cree que tenga doble mérito haber sido convocado por el hecho de jugar en la MLS porque "cuando me fui a EEUU siempre dije que iba a hacer lo mismo que cuando empecé en el Sporting y ahora el seleccionador ha creído conveniente ir a verme y llamarme porque cree que puedo ayudar".

Porque esa es con la mentalidad que ha vuelto David Villa a la selección. "Mi rol aquí es el de siempre, ayudar, ser uno más y dar lo que tengo en beneficio de la selección y el seleccionador para intentar ganar a Italia". "Es un premio enorme estar aquí y me voy a dejar la vida para ayudar", insistía una y otra vez. Porque David Villa ha vuelto al equipo español tras tres años de ausencia y, en buena medida, por la baja de Diego Costa por sus problemas contractuales con el Chelsea. Una situación que Villa prefiere no valorar: "Estoy aquí. Diego Costa suele estar aquí y de no tener esos problemas estaría aquí. El seleccionador me ha convocado para estos dos partidos y cree que puedo ayudar y aquí estoy, sin pensar en qué podría haber sido y qué será".

El delantero asturiano no piensa en si será titular ante Italia. Es más, en caso de no serlo no cree que fuera una decepción: "Para nada". "Estoy viviendo unos días fantásticos y lo que quiero es ayudar. Llevo tres años sin venir y me lo tengo que ganar. No importa el pasado, siempre empiezas de cero y ojalá pueda hacer una buena semana de entrenamientos y el entrenador decida". Eso sí, Villa reconocía que no es el mismo que jugaba en la Liga. "El mayor cambio que ha experimentado mi cuerpo es que allí jugaba 60-70 partidos y aquí 30-35", señaló antes de insistir en que "intento reivindicarme cada día. Me levanto y hago lo mismo que cuando estaba en el Sporting, entrenar y prepararme para el partido. Me da igual en la Liga en la que esté. Si Lopetegui me ha incluido es porque ha visto esto que le ha gustado".

Desde que fue convocado por última vez "lo que ha cambiado es que el seleccionador me ha llamado", señaló. "Sigo siendo realista sabiendo que es complicado. La ilusión no se perdía por la calidad de los otros delanteros, pero sigo siendo realista porque estoy aquí. No quiero pensar en el pasado ni en el futuro. Quiero disfrutarlo y trabajar fuerte".

Su presencia ha sido una sorpresa para muchos y una motivación para los que se han quedado fuera. "Si es una motivación para los demás, me alegro", confesaba. "Durante toda mi vida he trabajado al máximo en el club para que el seleccionador se fijara en mí y me convocara. Sabía que era complicado por los grandes delanteros que tiene España y por la diferencia del calendario. Han llegado jugadores jóvenes que están haciendo grandes cosas. La selección tiene un potencial enorme", aseguró.

En este tiempo sin vestir la camiseta de la selección, Villa ha seguido muy de cerca al equipo. "Tiene un potencial enorme con la incorporación de muchos jugadores. Todos dijimos que tras ganar el Mundial y encadenar esa racha de cinco o seis años que había que tener paciencia". "La calidad de la lista es alucinante. ¿Por qué no va a volver otra época gloriosa como la que tuvimos", afirmó.

Por último, el delantero habló de Asensio, el hombre de moda del fútbol español. Para Villa, el madridista es "un jugador espectacular, con una progresión increíble". "Sólo hay que verle para disfrutarle. Lo vamos a disfrutar con España muchos años y está haciendo méritos para ser titular, pero es el entrenador el que debe decidir", añadió.