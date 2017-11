Amistoso Costa Rica, primer test serio de cara al Mundial Lopetegui insiste que su rival está «consolidada absolutamente en la parte noble del fútbol mundial» por lo que tirará de habituales aunque tiene previsto hacer debutar a Kepa RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Sábado, 11 noviembre 2017, 08:03

«Esto no es un tránsito al Mundial, esto es una preparación al Mundial y tenemos que aprovechar estos partidos», insiste Julen Lopetegui, satisfecho porque España no esté buscando una plaza para el próximo verano en Rusia como le sucede a una tetracampeona como Italia. No oculta que aprovecharán los dos partidos ante selecciones mundialistas, como Costa Rica -que llegó a los cuartos de final del Mundial de Brasil- y Rusia - la anfitriona-, para probar distintos futbolistas. «Costa Rica es una selección consolidada absolutamente en la parte noble del fútbol mundial.

En el último Mundial quedó eliminada en los penaltis, siendo primera de grupo con diferencia de puntos con Italia, Inglaterra y Uruguay y lleva jugando prácticamente con 13-14 jugadores estos últimos cuatro o cinco años. Tiene un sentimiento de equipo tremendamente arraigado y eso le hace un rival complicado. Nos va a obligar a hacer un gran partido para poder ganar», detalla el seleccionador, que no olvida el 2-2 de 2011 en San José.

Aunque apostará por los habituales, se espera el debut de Kepa Arrizabalaga, centro de los focos por su complicada renovación con el Athletic. «Es muy maduro para la edad que tiene. No lo veo preocupado. Lo vemos aquí bien, tranquilo, centrado, y al igual que el resto de futbolistas, si está aquí es porque tiene nivel de selección y entendemos que es un portero de plena confianza para nosotros», recuerda sobre el joven ‘león’.

El cuerpo técnico quiere que David de Gea, titular indiscutible desde 2016, sea el que esté bajo palos a la anfitriona Rusia en San Petersburgo

El seleccionador quería comprobar el rendimiento del portero ya que concedió el último encuentro oficial a Pepe Reina en Jerusalén y, viendo que el meta del Nápoles arrastra molestias en la espalda estos últimos días, el plan es que Kepa debute ante Costa Rica -en la que su ayudante Pablo Sanz fue director deportivo desde 2013 hasta julio de 2014- y David de Gea, titular indiscutible para este cuerpo técnico, sea el que se mida a la anfitriona Rusia en San Petersburgo.

La Rosaleda está deseando ver a su querido Isco en un partido importante para algunos de los nuevos (Luis Alberto o Alberto Moreno) que podrían estrenarse. «Entre los cuatro técnicos tratamos de seguir durante la temporada a todos los jugadores que nos parecen seleccionables. Estamos pendientes de su evolución», dijo antes de analizar Luis Alberto, que también pasó por el Málaga. «Es un chico que tiene condiciones técnicas que mezclan muy bien con nuestra manera de entender el juego y su presencia estelar en un equipo que va arriba como es la Lazio ha hecho que pensásemos que era un buen momento para que viniera.», explica.

«Julen cuenta con todos, si haces bien las cosas tienes tu recompensa; tenemos que demostrarle que puede contar con todos y él decidirá». SAÚL

Saúl destaca la importancia que tiene para los más jóvenes competir bien estos dos encuentros. «Los partidos son de preparación y habrá rotaciones. Tenemos que ganar y que haya una buena imagen de la selección. También perfeccionar lo que hemos hecho y no perder la ambición por ganar y competir. Hay que dejar buenas sensaciones. El míster cuenta con todos. Si haces bien las cosas tienes tu recompensa. Tenemos que demostrarle que puede contar con todos y él decidirá».

Ajenos a la polémica

En principio, Sergio Ramos estará en el centro de la zaga con Gerard Piqué, cuya presencia ha generado mucha menos polémica que hace un mes en Alicante y fue de los más aclamados a su llegada a la Costa del Sol. Los futbolistas han podido centrarse en el fútbol. «Julen tiene mucha confianza en nosotros y nosotros en él. Es muy importante creer en el entrenador y todos confiamos mucho en Julen. Sabemos hacia dónde nos puede llevar y por eso creo que podemos llegar lejos aunque hay una cosa muy clara y es que después de los éxitos recientes de la selección, parece que todo lo que se haga es poco. Puedes ganar una Eurocopa o un Mundial, pero nosotros ya nunca seremos los primeros en levantar el título. Es un peso que llevamos. La nueva generación lo sabe y tiene el listón muy alto», explica Morata, que superó sus molestias en una uña y no tendrá problema por ser la referencia ofensiva hasta que Costa recupere su tono.

«Tenemos un equipito bastante ‘apañao’, la clave está en la mezcla de gente joven que viene con ganas y jugadores veteranos para dar experiencia» isco

El capitán Ramos considera que «la selección ha vuelto a recuperar ese dominio que teníamos antes. A nivel táctico hemos dado un paso adelante». Gracias a ello, en el vestuario creen que se está formando «un equipito bastante ‘apañao’. No podemos pensar en amistosos, hay que ir a ganar porque son pruebas para el Mundial. Jugar un Mundial tiene ser lo más bonito para uno. La clave está en la mezcla de gente joven que viene con ganas y jugadores veteranos para dar experiencia», detalla Isco, que en su última visita a Málaga venció al equipo de su tierra y ganó la Liga con el Real Madrid.

Lo que no ha cambiado es la costumbre de convivir con las constantes polémicas. «Eso viene de fuera. Es un vestuario muy bueno, unido y divertido. Eso se nota en los resultados y dentro del campo que el equipo está bien», dice Saúl. La última ha sido la nueva camiseta y sus colores. Aunque el propio seleccionador ha tildado lo sucedido de «fueguito», ya que ni siquiera llega a ser un incendio. «A mí me gusta. Después de todo lo que se ha hablado, la gente es libre de opinar, es respetable, pero por encima de todo la camiseta va enfocada a los resultados. Recuerdo una blanca muy chula, tuvimos dos malos resultados y se quitó del mercado», rememoró Ramos.

«Es verdad que Julen está siendo justo, dando la oportunidad a quien se lo merece. Da igual como se llame y el apellido que tenga. Por qué no soñar con el Mundial» ALBERTO MORENO

Uno que está deseando volver a ponerse la elástica nacional es Alberto Moreno, que regresa tras más de tres años de ausencia y sabe lo importante que es aprovechar la oportunidad. «Es verdad que Julen está siendo justo, dando la oportunidad a quien se lo merece. Da igual como se llame y el apellido que tenga. Por qué no soñar con el Mundial», afirmó el lateral, que ha adelantado a Marcos Alonso en las preferencias del seleccionador y se le considera un lateral más del estilo Alba que el ausente Monreal.

Sin Keylor ni Bryan Ruiz

Por su parte, Costa Rica no contará con su futbolista más conocido, el portero Keylor Navas que es baja por lesión. El seleccionador Óscar Ramírez le suplirá con Patrick Pemberton y apostará por su mejor once posible ante España, teniendo en cuenta que cuenta en la banda izquierda con la ausencia de Bryan Ruiz y de Joel Campbell. «La gente ya no nos ve como un equipo pequeño. Ahora todos saben quién es Costa Rica. Eso nos lo hemos ganado nosotros», recuerda Marco Ureña.

Por su parte, Bryan Oviedo, 34 veces internacional reconoció que el amistoso será una piedra de toque para marcar las posibilidades del combinado costarricense en la cita mundialista. «Los partidos del Mundial van a ser así», aseveró el zaguero tico, para quien España «es una de las mejores selecciones del Mundo».

«La gente ya no nos ve como un equipo pequeño. Ahora todos saben quién es Costa Rica. Eso nos lo hemos ganado nosotros» UREÑA

La Rosaleda ya ha colgado el cartel de ‘no hay billetes’ y La Rosaleda completará su aforo de 30.044 localidades. Este es el primer amistoso que afrontará la Selección tras haber sellado su clasificación para el Mundial. España jugó en la previa de 2008 y 2012 en La Rosaleda y después se llevó los dos torneos. Lopetegui no conoce la derrota con la absoluta en 14 encuentros y en los últimos cinco partidos el balance de ‘La Roja’ es de 17 goles a favor y sólo uno en contra.

Alineaciones probables

España: Kepa, Odriozola, Piqué, Ramos, Alba, Busquets, Thiago, Iniesta, Isco, Silva y Morata

Costa Rica:

Árbitro: Anastasios Sidiopoulos (Grecia).

Estadio: La Rosaleda

Hora: 21:30 horas

TV: Telecinco