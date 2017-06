Fútbol Celades: «El tema mental es más importante que el tema físico» Albert Celades, en un partido con España. / Reuters El seleccionador español pide cautela: «independientemente de la euforia que hay, somos conscientes que nos vamos a enfrentar a un magnífico equipo» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Jueves, 29 junio 2017, 19:54

«Parezco un poco pesado contando la misma película, pero nos ha costado mucho llegar aquí. Independientemente de la euforia que hay, somos conscientes de la realidad. Viendo a mis jugadores me quedo tranquilo. Lo hemos hablado y todos somos conscientes de lo que hay», insiste Albert Celades antes de la gran final del Europeo sub-21 ante Alemania. El seleccionador está ilusionado por poder conseguir el quinto título para España pero recuerda el potencial de Alemania: «Nos vamos a enfrentar a un magnífico equipo, tiene muchos recursos: grandes individualidades y buen colectivo. Nos preocupan muchas cosas de lo que son capaces de hacer. Se van a enfrentar dos equipos que quieren atacar y ser protagonistas. Debemos hacer muchas cosas bien para ganar. El recorrido que llevamos en esta Euro está funcionando bien y esperemos que siga igual. Hay que intentar seguir igual», explicó antes de hablar sobre el papel de favoritos que «algunos medios nos han dado y con la buena trayectoria hay euforia grande. Lo hablamos internamente y somos conscientes de lo que nos ha costado».

El técnico no quiso comparar a Alemania con Portugal e Italia, que eran incluso más favoritos que los germanos antes de arrancar el torneo. «Tenemos mucho respeto hacia Portugal e Italia, pero Alemania está en la final. Es una potencia en el mundo del fútbol, cuenta con muchos campeonatos. Nos hemos enfrentado muchas veces en las categorías inferiores. Creo que todo evoluciona, no sólo ellos, todos estamos pendientes de lo que podemos aprender de otras federaciones y también hacemos seguimientos de lo que podemos adquirir. Todo el respeto del mundo por una federación como la alemana. Tiene mucho talento y sabemos que tenemos que hacer algo más de lo que hicimos contra Italia y contra Portugal. Estamos preparados para afrontar el partido con la mejor mentalidad».

Celades, que destacó la buena experiencia de Jesús Vallejo en la Bundesliga, no cree que su rival pueda acusar el equipo el cansancio físico de la prórroga disputada ante Inglaterra y evitó hablar del posible «juego duro» anunciado por su rival. «Cuando uno se presenta a una final no hay excusas y el tema psicológico es más importante que el físico. Nadie se quiere perder una final y todo queda aparcado. El tema mental es más importante que el tema físico. El equipo alemán es muy fuerte, conocemos a los jugadores de las categorías más pequeñas, es un equipo muy bueno individualmente y nos exigirá mucho. Intentaremos hacer nuestro juego y tenemos que estar preparados para cualquier contratiempo», valoró.

Además, fiel a su estilo cauteloso evitó hablar de cómo sería la posible celebración: «Me gustaría que nos preparásemos para la final y si ganamos, ya lo celebraremos. Vamos a prepararnos bien y en caso de que haya que celebrarlo, lo haremos de la mejor manera. Es un partido especial, pero le damos una normalidad dentro de lo posible. Está siendo una experiencia magnífica. Estamos disfrutando mucho de esta experiencia. Disfrutamos mucho con nuestro trabajo y trabajar con jóvenes talentos y llevarlo a cabo en un campeonato como este, donde está lo mejor de Europa y donde todo ha sido magnífico. Estamos contentos de poder participar. A ver si somos capaces de ganarlo».

Deulofeu, más maduro

El capitán de la sub-21, el catalán Gerard Deulofeu, afirmó estar «muy contento y orgulloso de mi paso por las categorías inferiores. No tuve la oportunidad de estar en la anterior Eurocopa y estamos en la final. Hemos venido a ganar y queda un partido, un último esfuerzo y queremos alzar la Copa». En esa idea de cerrar su trayectoria en la sub-21 se mostró ambicioso: «Tengo muchos partidos y victorias pero estoy seguro que lo mejor está por llegar. Espero que mi mejor gol y recuerdo sea mañana (por el viernes). Es quizá el partido mas importante con la sub-21 y venimos a ganar y alzar la Copa, que es lo más importante».

El extremo del Milan reconoció que han sido «muchos partidos y pocas horas de recuperación» en estas semanas pero que «no hay excusas, estamos en la final y muchos quieren estar aquí. Es muy emocionante y estoy orgulloso de estar aquí. Nuestro objetivo es Alemania y ganar la Copa. Hay que ganar, el equipo está junto y en buena dinámica, es el gran partido», insistió, recordando que está «concentrado en un partido muy importante cómo para pensar en otras cosas».

Deulofeu, que no quiere hablar de un posible regreso al Barcelona, reconoce que ahora es «más maduro, he mejorado mucho y se refleja en el campo, intento ayudar y soy un jugador de equipo más. Estoy listo y perfecto para jugar la final. Estoy contento con mi torneo y para eso trabajamos día a día. Estoy aportando en otras facetas que creo que el equipo lo necesitaba y vamos a seguir el camino por el que estamos jugando. Personalmente me siento muy satisfecho pero lo importante es el equipo y luego las individualidades. Somos un equipo mucho más fuerte, desde arriba estamos más juntos y estamos compactos y jugando bien. Estamos muy contentos y orgullosos por el trabajo que estamos haciendo pero hay que terminarlo», terminó.