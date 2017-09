Mundial 2018 | Clasificación Busquets: «Ojalá nos apoyen en todos los campos y dejemos de lado las tonterías» Sergio Busquets. / Gian Ehrenzeller (Efe) El azulgrana califica de 9,5 el comportamiento del Bernabéu, destaca el buen trabajo de Lopetegui y pide disfrutar de «dos jugadorazos como Iniesta e Isco», a los que se niega a comparar RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Vaduz (Lietchtenstein) Lunes, 4 septiembre 2017, 21:34

Sergio Busquets es el tercer capitán de la selección. Tiene experiencia y sabe que no se puede dar por hecho nada en el fútbol. Por eso, en su comparecencia ante los medios en Vaduz optó por olvidar el pasado y no pensar mucho en el futuro Mundial de Rusia 2018. «No entramos en ser favoritos o no. Ni siquiera estamos clasificados para el Mundial. Solo nos preocupa Liechtenstein, estamos centrados en jugar mañana y en los tres puntos que se juegan aquí. Y hacer una buena clasificación a un buen nivel hasta que la logremos. Y en el momento que estemos clasificados, luego que cada uno haga sus apuestas», destacó.

Sí que quiso el centrocampista azulgrana destacar el nivel ofrecido por el equipo en esta nueva etapa con Julen Lopetegui y también el comportamiento del público el pasado sábado en el Santiago Bernabéu durante el España-Italia. El exceso de protagonismo que se concede a Gerard Piqué empieza a cansar un poco al vestuario y pidió a la afición centrarse en apoyar a todos. «Pienso que no hay que individualizar (cuando el aficionado va al campo) ya sea uno del Barça o del equipo que seas. Lo suyo es que la afición vaya con todos a una. Lo notaremos en el campo y será positivo para todos», explicó antes de afirmar que los aficionados «el sábado estuvieron de 10, bueno de 9,5 porque es verdad que al principio algunos pitos se escucharon (contra Piqué) pero es cierto que después nos apoyaron todos, desde el principio hasta el final. Cuando ellos tuvieron la posesión estuvieron apoyándonos y eso nos dio fuerza para superar esos momentos. Ojalá pueda ser así en todos los campos y dejemos de lado estas tonterías, parece que es algo individualizado (hacia un jugador) pero es algo que nos afecta a todos. Pienso que hay que unirse más en lo importante, concentrarse más en estar juntos y apoyarnos», deseó.

Busquets evitó entrar en el debate de si Isco es el heredero natural de Andrés Iniesta, aunque sí se deshizo en elogios hacia el madridista y el azulgrana. «A mi no me gusta comparar jugadores, estamos hablando de dos jugadores de calidad espectacular. Su manera es parecida pero distinta, dentro de unos parámetros. Cada vez tiene más protagonismo con su equipo pero lo venía demostrando desde hace tiempo. Capacidad y calidad a disposición del equipo. Tener jugadores así es un placer y si hay más mucho mejor», deseó.

Por último, quiso destacar el trabajo de Julen Lopetegui y sus ayudantes. «David (De Gea) lo conoce más que yo pero está claro que aquí gran parte del éxito es de él, del cuerpo técnico porque se encargan de analizar los rivales y nos hacen saber cada uno en todo momento lo que tenemos que hacer, se encargan de la convivencia y de todo en general», dijo mientras el seleccionador a su lado bromeaba sobre la situación.