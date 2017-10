Selección Busquets: «Veo complicado que se solucione el 'caso Piqué'» Sergio Busquets, en un entrenamiento con la selección. / Efe El centrocampista cree que va «a seguir jugando muchos años con la selección española» EFE Madrid Miércoles, 4 octubre 2017, 12:27

Sergio Busquets, centrocampista internacional del Barcelona, declaró este martes que cree que va a "seguir jugando muchos años con la selección española" y que ve "complicado que se solucione el 'caso Piqué'".

Busquets dijo en el programa 'El Partidazo' de COPE, según una nota de prensa de la cadena, que el actual es su "momento más difícil en la selección por todo lo que está pasando" y agregó que ve "complicado que se solucione el 'caso Piqué'".

Señaló además que "no ha habido ninguna cumbre excepcional por el caso Piqué" y que no sabe si Sergio Ramos y Gerard Piqué han hablado, pero recalcó que "el ambiente es excepcional". "A Piqué hoy le he visto normal, como un día más", dijo.

Asimismo comentó que el madridista Sergio Ramos "es importantísimo en todos los sentidos. En lo deportivo, y como capitán, es un ejemplo; y siempre está para lo que necesites".

En el plano personal Busquets comentó que cree que va "a seguir jugando muchos años con la selección española", que si tuviera que quedarse con dos jugadores con los que ha jugado en la selección serían Xavi e Iniesta, y que su "mejor recuerdo" fue la final del Mundial contra Holanda, y el peor, "la derrota ante Holanda, en Brasil".