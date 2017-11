Análisis Brasil, Suecia y Nigeria, rivales a evitar por España en el Mundial de Rusia La selección española celebra un tanto. / EFE Polonia, Senegal y Panamá, los enemigos teóricamente más débiles para el combinado de Lopetegui, que no será cabeza de serie en el sorteo del 1 de diciembre en el Kremlin | Italia, Holanda, Chile y Estados Unidos, ausencias de campeonato IGNACIO TYLKO Miércoles, 15 noviembre 2017, 12:38

«Es cierto que no estamos en el bombo 1 y no somos cabezas de serie, pero eso es algo que no está bajo nuestro control y a partir de ahí asumiremos el sorteo con naturalidad y de buen grado». Desde que Argentina selló su sufrida clasificación al Mundial de Rusia 2018, el seleccionador español, Julen Lopetegui, supo que España no partirá entre las ocho favoritas pese a su brillante fase de clasificación, al título de campeona universal logrado en Sudáfrica y a ser, junto a Brasil, Alemania y Argentina, los únicos que no faltan a ninguna Copa del Mundo desde 1978. Le pasan factura su deficiente actuación en el pasado certamen de Brasil, donde el equipo de Vicente del Bosque cayó vapuleado en la primera fase, y la temprana eliminación frente a Italia en los octavos de final de la Eurocopa de Francia.

El sorteo tendrá lugar el próximo 1 de diciembre en el Palacio del Kremlin, residencia del presidente ruso Vladimir Putin y lugar habilitado para conciertos con capacidad para 6.000 personas. Definitivamente, los cabezas de serie serán Rusia, como país anfitrión, Alemania, por su condición de vigente campeona del mundo, y en función del ránking FIFA y por este orden, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polonia y Francia.

Por lo tanto, cualquiera de estos complicados rivales se medirá al ilusionante equipo que dirige Julen Lopetegui en la primera fase de un Mundial que contará con doce sedes, aunque la principal será el estadio Luzhniki, en Mosú, que albergará el partido inaugural y la final del campeonato y tiene capacidad para 81.500 espectadores. Los únicos condicionantes del sorteo son que los anfitriones jugarán en el grupo A y que no podrán medirse en la fase inicial países de la misma confederación, a excepción de Europa, donde hasta dos selecciones pueden compartir grupo.

Habrá aún alguna modificación en la confección de los bombos en función del resultado de las repescas que aún faltan por cerrarse (Australia u Honduras y Perú o Nueva Zelanda), pero el objetivo de España es evitar a las poderosas Brasil y Alemania del bombo 1, a la rocosa Suecia del 3, y a Nigeria o Japón del 4. Las 'Águilas Verdes' humillaron a la selección de Javier Clemente en Francia'98 y los nipones disfrutan ahora en la absoluta de la generación que superó a 'La Roja' de Luis Milla en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Por el contrario, el sorteo más benevolante enfrentaría a España en la primera fase ante Polonia, Senegal y Panamá, a la que ya goleó por 1-5 en un amistoso de noviembre de 2012. Fue una semana protagonizada por Markel Susaeta, polémico al afirmar que representaban a «una cosa» en lugar de a un país, debutante y autor de un gol.

Croacia, al bombo de España

Consumado el fracaso histórico de Italia, que como España iba a ser incluida en el bombo 2, donde deja paso a Croacia, se echarán de menos a selecciones fijas en ediciones anteriores que ahora tendrán que ver el torneo por televisión. Tetracampeona del mundo (1934, 1938, 1982 y 2006), la 'Azzurra' cosechó un fracaso histórico al ser incapaz de hacerle un gol a Suecia en 180 minutos. Italia había jugado todos los mundiales excepto el de 1930, al que no fue invitada, y el de 1958, que curiosamente se celebró en Suecia.

Tampoco estará Holanda, selección clásica que goleó a España hace cuatro años, fue finalista en Sudáfrica 2010 y ha quedado eliminada en la fase de clasificación sin opciones siquiera de entrar en la repesca, al terminar por detrás de Francia y Suecia. También se han producido sorpresas importantes en otros continentes. Chile, actual bicampeona de la Copa América, se quedó sin opciones en la zona sudamericana. Y lo mismo le ha ocurrido a Paraguay, que participó en cuatro de las últimas cinco ediciones mundialistas.

Sorprendente también el caso de Camerún, cinco veces campeón de Africa, vigente campeón continental e incapaz de clasificarse para Rusia. Tampoco competirá allí Estados Unidos, presente en los seis últimos mundiales pero que se ha quedado fuera por detrás de México, Costa Rica y Panamá. No se clasificó ni para la repesca. Si Brasil es la única selección que puede presumir de haber estado en todas las fases finales, Panamá e Islandia, la revelación en la pasada Eurocopa, verán cumplido en Rusia el sueño de estrenarse en un Mundial.

Mundial Rusia 2018: Los bombos del sorteo del 1 de diciembre en el Kremlin:

Bombo 1: Rusia, Alemania, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polonia y Francia.

Bombo 2: España, Suiza, Inglaterra, Colombia, México, Uruguay, Croacia.

Bombo 3: Costa Rica, Suecia, Túnez, Egipto, Senegal, Irán.

Bombo 4: Nigeria, Japón, Marruecos, Panamá, Corea del Sur, Arabia Saudí y Australia.

*Islandia, ya clasificada, podría ir al bombo 2 si obtienen billete Nueva Zelanda e Irlanda. Serbia iría al 3 si pasa Nueva Zelanda o al 4 si se clasifica Perú, que iría al 2. Si no, y una vez que Dinamarca se ha clasificado, serían los nórdicos los que entren en él.