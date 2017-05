Guillamón mete a España en la final del Europeo sub-17

El central del Valencia Hugo Guillamón se convirtió en el gran protagonista de la semifinal del Campeonato de Europa sub-17 entre España y Alemania. Al jugador blanquinegro le correspondió el turno de lanzar el último penalti de la tanda, después de que el partido hubiera terminado con empate a cero. Si marcaba, España se metía en la final, si el balón no entraba aún tenía la selección germana la opción de igualar con el quinto y definitivo lanzamiento. Pero no falló. El guardameta alemán se tiró a su derecha y el balón de Guillamón entró en el lado contrario. El global, y con un penalti menos por Alemania que no hizo falta ejecutar, fue de 4-2 a favor de la selección española.

FICHA TÉCNICA 0 ESPAÑA Fernández, Morey, Miranda, Guillamón, Chust, Blanco (Segovia), Torres, Moha (José Alonso), Ruiz y Sergio Gómez.

0 ALEMANIA Alemania: Plogmann, Nitzl, Becker, Awuku (Cetin), Majetschak (Jastrzembski), Arp, Abouchabaka, , Keitel y Ludewig, Mai y Malone. GOLES En la tanda de penaltis y por parte de España anotaron Abel Ruiz, Morey, Víctor Just y Hugo Guillamón. Fuera lo lanzó Álvaro García. Los alemanes sólo anotaron dos de sus cuatro lanzamientos. El meta Álvaro Fernández paró el primero.

De esta forma, España tendrá que vérselas con Inglaterra -que por su parte se deshizo de Turquía- en la gran final de este Europeo el próximo viernes a las 19.45 horas. El conjunto preparado por Santi Denia jugará de esta forma su decimoquinta final de este torneo.

Hay que reconocer que esta semifinal tuvo marcado acento valenciano. Para empezar, tres de los cuatro goles que consiguió anotar España fueron de jugadores de la Comunitat: Abel Ruiz, Víctor Chust y el mencionado Hugo Guillamón. El primero, que además es el capitán del combinado nacional, pertenece al FC Barcelona, el segundo al Real Madrid y el tercero al Valencia.

En el once inicial había otro futbolista formado en la cantera blanquinegra. Se trata del extremo derecho Ferran Torres, natural de Foios. Fue precisamente Ferran el que participó en una de las acciones más brillantes del partido. Combinó de tacón con Abel casi al borde del área (24’) pero el disparo final del delantero se fue algo desviado.

Pudo España, no obstante, dejar resuelta al semifinal. En el 68’, una caída dentro del área fue señalada por penalti. Fue Abel Ruiz el encargado de transformarlo pero su intento acabó estrellándose en el larguero. Fueron estos, sin duda, los mejores minutos de España, que llegó a obligar a Alemania a guardar su área.

No obstante, también es verdad que los germanos tuvieron en sus botas la opción de ponerse por delante en el marcador, después de recuperar un balón y montar una rápida contra que no fue gol porque el lanzamiento acabó dando en el poste.