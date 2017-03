Lopetegui ensaya con un once inédito

«Ya tengo el once bastante claro sí...», dijo Julen Lopetegui a Radio Marca sin querer desvelar mucho más. «El siguiente paso ya es darlo», bromeó. Lo que si confesó el técnico es que Dani Carvajal, que por culpa de un proceso febril no se ejercitó en la sesión matutina en Las Rozas, «está algo mejor, esperemos que mañana (por el jueves en Gijón) ya esté recuperado». Si contamos con el madridista como seguro en el lateral derecho, como hiciera en el debut ante Bélgica, Italia, Macedonia o Inglaterra, el resto del equipo podría ser el mismo con el que ensayó en las instalaciones de la Ciudad del Fútbol antes de viajar hasta Asturias. David de Gea en portería, con Ramos, Piqué y Alba en defensa junto a Nacho que ocupó la ausencia de su compañero en el Real Madrid; Busquets junto Iniesta y Thiago como interiores siendo la referencia ofensiva para Diego Costa flanqueado por Silva y Vitolo como extremos.

Un once titular que por ahora no ha usado en estos seis primeros partidos que lleva en el cargo (suma 4 victorias y 2 empates), ya que en Turín -el once más similar y cuando tenía a todos en perfectas condiciones físicas- fue Koke uno de los tres del centro del campo mientras que en los duelos que faltó Iniesta (en septiembre y noviembre) fue Thiago el elegido. Esta vez el vasco mezclaría al centrocampista del Bayern y al '8' azulgrana. Repetiría arriba con un jugador que busca más jugar por dentro como Silva y otro más profundo como Vitolo. Los jugadores ya han tenido sesiones informativas sobre cómo juega su rival del próximo viernes, que está a un sólo punto del liderato del grupo G de clasificación para el Mundial. «Esta semana estamos viendo muchísimo contenido sobre Israel para preparar bien el partido», confesó Javi Martínez.

Kepa por Reina

El que no estará frente a Israel ni tampoco ante Francia es José Manuel Reina, que abandona la concentración del combinado nacional después de que su estado físico no haya evolucionado como se esperaba. «Se va a ir, se quedará a tratarse algún día más pero no estará a tiempo de recuperarse para estos partidos», explicó Lopetegui. Finalmente, será Kepa Arrizabalaga, el joven portero del Athletic que es titular habitual en la sub-21 y que ha entrenado con el equipo martes y miércoles, el que ocupe el puesto del arquero del Nápoles en la convocatoria de la selección absoluta.

Por el momento, no están repartidos los dorsales, ya que será necesario que Lopetegui descarte dos futbolistas porque sólo se pueden inscribir 23 por encuentro. Ese partido lo dirigirá el inglés Michael Oliver, que se convirtió en 2010 en el colegiado más joven en arbitrar un partido de la Premier League con sólo 24 años.