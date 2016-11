España mide su crecimiento en Wembley

Wembley será el último examen de Julen Lopetegui en su primer semestre al primer. El duelo ante Inglaterra cerrará su balance en un 2016 que supuso cerrar el ciclo de Vicente del Bosque en la selección y abrir una nueva etapa con el vasco, al que un penalti de Turín le ha privado sumar un pleno de victorias en sus cinco primeros partidos con 16 goles a favor y sólo uno en contra. La nueva era arrancó ante un rival de alta exigencia, Bélgica era la número dos del ránking FIFA, y su segundo amistoso será de prestigio. Wembley, uno de los lugares en el que todo futbolista sueña con brillar, acoge un encuentro ante una Inglaterra que parece salir del terremoto generado por Sam Allardyce - despedido tras 67 días por verse involucrado en una trama de corrupción de fichajes- y que busca ilusionarse con tras desperdiciar varios generaciones brillantes. El estadio inglés trae buenos recuerdos a varios de los internacionales.

Por un lado a los azulgrana, que ganaron allí la Champions League de 2011 frente al Manchester United y por otro a varios de los jugadores que han disputado finales coperas en Inglaterra. «Es un estadio especial para mí, he ganado todos mis títulos», reconoce un Nacho Monreal que se lleva la palma con cuatro títulos en el recinto londinense. Otros como Juan Mata, Ander Herrera, David de Gea, Pepe Reina, David Silva o César Azpilicueta han levantado al menos una copa tras subir los 107 escalones desde el césped hasta la tribuna de entrega de trofeos. «Tengo el recuerdo de ir saludando a nuestros aficionados antes de coger la copa», recuerda el defensa navarro.

Azpilicueta ya actuó como central en el último partido entre ambas selecciones, disputado hace 367 días en Alicante y que terminó con triunfo de La Roja por 2-0 (goles de Mario y Cazorla). «Los dos equipos vamos a intentar ganar para dar prestigio. Es un amistoso, pero realmente no lo es», explicó Dani Carvajal. En la última visita en 2011 Vicente Del Bosque alineó a su once de gala de la 'generación de oro', que venía de conquistar el Mundial y estaba en camino de repetir triunfo en la Eurocopa. pero después dio oportunidades a los ingleses del equipo (Silva, Reina, Mata, Torres, Cazorla y Cesc). Vencieron los de Fabio Capello, con gol de Frank Lampard. «Las dos selecciones hemos cambiado desde entonces aunque recuerdo el ambiente del estadio, al que le tengo mucho cariño porque allí gané fue mi primer título en Inglaterra, en 2012. Este año 2016 ya he ganado dos trofeos allí: otra FA Cup y la Community Shield», explica Juan Mata.

Nueva era inglesa

Ahora habrá que ver si Lopetegui finalmente aprovecha la cita para probar a los que no participaron en la goleada ante Macedonia en Granada y por tanto hace debutar, probablemente en la segunda parte, a sus caras nuevas: Sergio Escudero e Iago Aspas, el máximo goleador nacional. Por tanto, Pepe Reina podría tener su opción en el puesto de David De Gea, Íñigo Martínez y César Azpilicueta entrarían en una zaga que podría contar con Sergi Roberto, al que los médicos ven en un estado óptimo tras sus molestias en el talón. Ander Herrera podría tener su opción como sustituto de Busquets a lo largo del encuentro. En las bandas podría repetir con los canarios Vitolo y David Silva si bien la idea es ver el rendimiento de Lucas Vázquez y Mata, y en punta podría ser titular de inicio Aritz Aduriz, que a sus 35 años y 275 días se convirtió el sábado en el jugador más veterano en marcar con la selección, por un Álvaro Morata que terminó con un fuerte golpe el duelo de Los Cármenes.

Inglaterra se presenta en la cita cargada de moral tras su convincente victoria sobre Escocia (3-0). Gareth Southgate, seleccionador interino de los 'Tres Leones', trata convencer a los dirigentes de la Federación Inglesa (FA) de que es el adecuado para tomar las riendas del equipo de forma indefinida. «No hay muchos partidos mejores; enfrentarnos en Wembley a un equipo como España en un honor. Es un encuentro en que tenemos que estar acertados en lo táctico. Queremos seguir en la línea de nuestros últimos partidos», explica el que fuera central internacional y que en principio fue nombrado técnico sólo para los partidos frente Malta, Eslovenia y Escocia y el amistoso ante España.

Tras dos victorias y un empate (0-0 con Eslovenia), el ex entrenador del Middlesbrough no modificará en exceso el equipo que goleó hace tres días a sus vecinos, y sólo se esperan dos novedades en el once: el lateral derecho Nathan Clyne y el ariete Jamie Vardy, por Kyle Walker y Daniel Sturridge. Ryan Bertrand, que apuntaba a titular en el lateral izquierdo, no se entrenó este lunes con el resto del equipo, por lo que Danny Rose podría repetir en el once. «No quiero hacer muchos cambios, ya que perderíamos la consistencia y tocaría empezar de nuevo», adelantó el seleccionador inglés, quien anunció que Wayne Rooney partirá desde el banquillo.

Las dudas de Southgate se ciernen, sobre todo, en el centro de la zaga -John Stones y Gary Cahill-, aunque la falta de alternativas de primer nivel parecen favorecer a que no haya más variaciones. Jack Wilshere o Theo Walcott ocuparán el sitio del capitán inglés, junto Raheem Sterling y un Adam Lallana erigido en pieza clave desde la llegada de Southgate.