Lopetegui: «Vamos a ir a comernos el partido desde el primer minuto»

Julen Lopetegui compareció en la sala de prensa del remodelado estadio de Los Cármenes en Granada, con capacidad para 25.000 espectadores, junto a dos de los jugadores que apuntan a titulares frente a Macedonia: Marc Bartra y Vitolo. «Los partidos los ganan los que tengo aquí al lado con lo que hacen en el campo, no el dibujo. Repito que lo más importante es lo que hagan los jugadores en el campo. Cada dibujo tiene su pequeño matiz, pero el dibujo no ayuda a ganar los partidos. El estilo es absolutamente el mismo y eso es lo más importante», llegó a decir después de que la prensa intentase en varias preguntas saber el sistema que usará este sábado. «El partido que esperamos es uno más de clasificación para el Mundial. Macedonia nos querrá incomodar e intentaremos poner remedio a eso y hacer un buen partido. Son muy organizados y con gente arriba. Estamos centrados en los que tenemos que hacer, porque el sistema no es importante para mí. Debemos disfrutar y vamos a ir a comernos el partido desde el primer minuto», aseguró.

El seleccionador, a diferencia de lo que hizo en Turín, no dio pistas sobre el equipo. «No vamos a dar la alineación. No se trata de ser valiente para decirlo o no; vamos a esperar a mañana (por este sábado) y que lo sepan los chicos primero», dijo el técnico, que tendrá que descartar a dos jugadores en las horas previas, antes de completar la sesión oficial a puerta abierta en un estadio volcado con ‘La Roja’. «La de Diego Costa es una baja que al principio de semana no pensábamos que tendríamos. Creíamos que se recuperaría pero al final vimos que no iba a ser así y por eso llamamos a Iago (Aspas). Hemos tenido diferentes bajas en esta convocatoria, pero siempre que se cierra una puerta se abre otra. La confianza en los que están es absoluta. Seguro que lo van a hacer bien. El que salga (Morata o Aduriz) lo hará muy bien. Seguro que aportarán al equipo, que es lo que debemos buscar: ser un buen equipo», apuntó.

Funcionamiento como equipo

El vasco, que durante las comparecencias de sus jugadores seguía con la mirada la imagen interna del estado de las gradas, no quiso hablar de nombre propios y recordó que sus planes «son a corto plazo». «En cuanto al estado del grupo vamos a intentar ser primeros pero ahora mismo en nuestra mente sólo está Macedonia. Ir haciendo nuestro camino. Mis jugadores me parecen fantásticos, los mejores en su puesto, pero sobre todo espero de ellos un sentimiento de ser parte de un gran equipo. Eso es lo que nos tiene que mover y lo que queremos que nos mueva», insistió.

Lopetegui insistió que «se mitifican mucho los dibujos». «Cada dibujo tiene su pequeño matiz. El estilo es el mismo, la intención es la misma y eso es lo más importante», reiteró. «Es verdad que ellos han jugado de las dos maneras. Los dos últimos partidos con línea de cinco y tres centrales puros suyos. pero eso no podemos controlarlo nosotros. Son matices», explicó el preparador. Lopetegui demostró que su preocupación por Macedonia va más allá de un discurso preparado para usar ante cualquier rival. «Tienen muy buenos jugadores de calidad, podría decir muchos: Pandev, Nestorovski, Hasani, Alioski… Algunos que han incorporado de la sub-21. como Babunski, que es un futbolista que conocemos de la Liga española. En definitiva, son un buen equipo», finalizó.