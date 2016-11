Costa se suma a una selección ilusionada

La selección española trabaja desde este martes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas preparando los encuentros ante Macedonia e Inglaterra. El grupo de Julen Lopetegui se concentró al mediodía al completo, incluido Diego Costa, al que se está vigilando, ya que se ha incorporado a la concentración con un hematoma en la ingle del que el propio jugador dice estar «bien, sin problema».

El punta del Chelsea, que en la noche del lunes cenó con Diego Simeone, técnico argentino del Atlético, completó unas pruebas médicas y en las próximas horas se estará pendiente de su evolución, ya que arrastra mucho cansancio por la competición, y podría tener un trabajo específico en las sesiones de entrenamiento. En la primera de ellas no saltó este martes al césped y se quedó en el gimnasio haciendo trabajo específico.

MÁS INFORMACIÓn Lopetegui prepara su plan sin Costa

En el partido del sábado contra Macedonia no estarán seguro los capitanes Sergio Ramos y Andrés Iniesta, pero sí otros que tienen mucha ilusión, ya que regresan a una lista, como Sergio Asenjo, Marc Bartra, Juan Mata, Aritz Aduriz y otros que aún no han debutado, como Sergio Escudero, que atenderá a los medios de comunicación el miércoles, o Ander Herrera, que fue citado ante Italia y Albania sin poder debutar. El centrocampista del Manchester United desea estrenarse. «Es la segunda convocatoria y todavía no he tenido la oportunidad de debutar, pero creo que estoy en el camino, haciendo las cosas bien en mi club y vengo con la máxima ilusión al equipo de todos», dijo a su llegada a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Ander Herrera, al que Julen Lopetegui cita como principal relevo de Sergio Busquets, podría incluso jugar ante Inglaterra y en Wembley, un estadio especial para él. «Por supuesto que es especial jugar en el país donde estoy teniendo la oportunidad de ejercer mi profesión, pero lo más importante es el sábado porque es el clasificatorio y el que importa para el Mundial. Para mí, igual de contento si puedo jugar cualquier encuentro con este equipo. Wembley es un estadio mítico, el más importante de Inglaterra. He tenido la oportunidad de conseguir dos títulos allí con mi equipo y ojalá pueda jugar con mi selección allí. Sería un placer», apuntó, dejando claro que lo importante es el partido del sábado ante Macedonia en Los Cármenes.