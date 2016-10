«Piqué está harto, desesperado y no se siente valorado»

El exjugador del Barcelona Xavi Hernández ha dicho entender perfectamente la decisión de su excompañero Gerard Piqué de dejar la selección española después del Mundial de Rusia 2018, al no sentirse ni querido ni valorado.

"Creo que está harto. Está desesperado, porque imagínate que vas a la selección y no te sientes valorado, no te sientes querido, que te dicen que no tienes compromiso", ha opinado en una entrevista al programa radiofónico "El món a RAC1". A Xavi le parece "muy bien" la decisión de Piqué dejar de representar a España: "Tiene todo el derecho a decir que está cansado y que no quiere ir más".

El central azulgrana ha estado en el ojo del huracán desde hace muchos meses, rodeado de polémicas como la del pasado sábado, cuando le acusaron de recortar las mangas de su camiseta en el partido contra Albania para que no se viera la bandera de España. Xavi lo encuentra "todo absurdo" y cree que "se le da demasiada importancia a cuatro que hablan y dicen tonterías" en lugar de darle protagonismo al fútbol. "Da pereza, porque tú vas a la selección con toda la ilusión del mundo para hacer bien las cosas. Si no, ¿para qué vas? Estamos todos en el mismo barco", ha apostillado.

El de Tarrasa ha recordado que también se puso en duda, en más de una ocasión, su compromiso y el de su excompañero en el Barça Carles Puyol con la selección española: "Puyol y yo también lo sufrimos hace años. Los dos siempre hemos intentado estar al margen, pero Gerard está solo y ha sufrido mucho más que nosotros"."A Gerard le gusta la polémica, pero una cosa es eso y la otra es faltar el respeto a un profesional. Cualquiera diría que se ha quitado el escudo del pecho. Todos saben que vas a defender los colores de la selección española. No hace falta que te quites la bandera para parecer que eres menos o que tienes menos compromiso. Es todo muy estúpido", ha concluido.