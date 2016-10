Piqué y las polémicas que han acabado con su adiós tras el Mundial

Gerard Piqué ha puesto fecha de caducidad a su participación con la selección española. El central dejará de vestir ‘La Roja’ después del Mundial de Rusia en 2018, como anunció tras la victoria ante Albania en la que volvió a ser protagonista y no por su actuación en el campo, sino por una nueva polémica en Twitter. El jugador fue acusado de cortarse la camiseta para no llevar los colores de la bandera española en las mangas, algo que se pudo comprobar que era falso porque en las camisetas de manga larga de la selección (Piqué siempre juega con manga larga sea verano o invierno) no aparecen los colores de la enseña nacional.

La relación entre Gerard Piqué y una parte de la afición española nunca ha sido del todo fluida y ha tenido muchos encontronazos, que tuvieron su punto de inflexión el 8 de junio de 2015 y no precisamente por una situación con la selección española. Aquel día, el azulgrana pronunció la famosa frase: “Gracias a Kevin Roldán, contigo empezó todo”. Aquellas siete palabras significaron un antes y un después en la vida personal y deportiva de Piqué. A partir de ese momento fue pitado en los estadios españoles, cada vez que se concentraba con la selección y criticado en las redes sociales por cada una de sus acciones, fueran ciertas o falsas, fuera y dentro del campo.

Curiosamente, antes de aquella frase, Piqué había sido protagonista de un escupitajo al delegado de la selección, Pedro Cortés, en la celebración del Mundial en un autobús, de echarse una siesta en Brasil, durante un entrenamiento en Curitiba, escuchar el himno español con la cabeza baja o colgar una foto con su hijo en la Diada (meses antes). Todo aquello no fue tan importante como la frase en la que hacía una alusión clara a su eterno rival, el Real Madrid.

La supuesta peineta de Piqué al himno español.

Con la selección, en la pasada Eurocopa, tuvo una de las polémicas más sonadas. Mientras sonaba el himno de España en la previa del partido ante la República Checa, Piqué volvió a ser foco de polémicas por la supuesta 'peineta' que algunos interpretaron que hizo. El gesto fue captado por las cámaras, pero el jugador se defendió diciendo que se estaba “crujiendo los dedos”. Sus declaraciones sobre los pitos al himno español durante las finales de Copa del Rey entre el Barcelona y el Athletic, también fueron foco de la polémica. “Al final la gente expresa un malestar, porque que silben indica un malestar. Yo también me haría la pregunta desde el otro lado: por qué pitan. La gente no pita de manera gratuita. Es verdad que pitar quizá no sea lo más correcto, pero al final estás pitando. No es la mejor decisión pitar el himno, pero no soy yo el que está en la grada".

Gerard Piqué ha sido especialista en travesuras que le han puesto en la picota como su famosa 'manita' hacia la grada en el 5-0 al Real Madrid, su frase "españolitos, ahora os vamos a ganar la Copa de vuestro Rey" a los jugadores del equipo blanco en el túnel de vestuarios o los intercambios de tuits con Álvaro Arbeloa o cada vez que hay un sorteo de Champions League o Copa del Rey. Con su club, también fue castigado por utilizar el móvil en el banquillo durante la disputa de un encuentro de la Supercopa de Cataluña y protagonizó el lanzamiento de bombas fétidas en un vuelo hacia Finlandia. Su afición por el Periscope también provocó mucha tensión con el futbolista y el malestar de su club, situación que le 'obligó' a dejar de utilizarlo.

Fuera de los terrenos de juego, su mayor polémica la protagonizó con la Guardia Urbana de Barcelona, cuando los agentes procedían a sancionar a su hermano y el central azulgrana les espetó el ya famoso "voy a llamar a tus jefes y se te va a caer el pelo, esta multa la va a pagar tu padre".