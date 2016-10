Piqué dejará la selección tras el Mundial

Después de ser de nuevo centro de la polémica al ser acusado en las redes sociales de jugar con las mangas de la camiseta recortadas con unas tijeras y sin los colores de la bandera de España, Gerard Piqué anunció que abandonará la selección tras el Mundial de Rusia 2018.

«Hace tiempo que ya lo tengo en la cabeza. Hoy es la gota que ha colmado el vaso. Es una más, pero no es por la de hoy, sino porque siempre he dado todo en el campo y hay otra gente a la que no le parece tan bien. También porque con 31 años ya tendré una edad para hacer cosas con la selección. Hay gente que considera que es mejor que no esté. Continuará hasta el Mundial porque hemos empezado una nueva etapa con Julen y vamos a acabar juntos», aseguró el central catalán en la zona mixta del estadio de Shkoder.

Piqué, tras 86 partidos con España en los que ganó el Mundial de Sudáfrica de 2010 y la Euro 2012 además de anotar cinco goles, se presentó en la zona mixta de Loro Boriçi muy serio y con una camiseta blanca de manga larga en la mano. Primero, quería responder a los comentarios que nacieron en las redes sociales sobre que se había cortado de manera voluntaria la bandera de España (que no existía en ese modelo). Después, explicó que dejará la selección tras el Mundial 2018. «Lo he intentado todo pero ya no aguanto más, lo de hoy con las mangas es la gota que colma el vaso. Han conseguido que pierda la ilusión por venir aquí y aunque después de Rusia tendré solo 31 años, lo dejaré. «No es una calentura. Lo tengo muy meditado», explicó.

Polémica generada en las redes sociales

Los aficionados arremetieron contra Piqué a través de las redes sociales por supuestamente haber quitado la bandera de España de su camiseta. Sin embargo, en las mangas de la camiseta blanca de la selección española no figuraba una bandera nacional, sino una franja con los colores amarillo y rojo. Sólo en la versión de manga corta, no en la de manga larga que llevó el azulgrana. De hecho, otros jugadores de la selección, como Sergio Ramos, tampoco llevó la goma con los dos colores en sus mangas, durante el partido contra Albania. En su etapa en la selección Iker Casillas también se recortaba dichas mangas cuando jugaba con España.

Comunicado de la FEF

En cuanto comenzó a aumentar la polémica, la Federación Española de Fútbol (FEF), a través de su departamento de prensa, salió al paso rapidamente para aclarar que en la camiseta no había bandera, sino solamente una franja amarilla y otra roja. Después, emitió un comunicado. «La Real Federación Española de Fútbol quiere mostrar su apoyo al internacional español Gerard Piqué ante la polémica suscitada por el corte de las mangas largas de su camiseta en el encuentro disputado ante Albania».

La camiseta mostrada por Piqué y después por una persona del departamento de prensa de la FEF en la zona mixta.

Piqué jugó con una camiseta térmica debajo de la camiseta blanca que estrenaba la selección en Shkoder y pronto llamó la atención que en dicha indumentaria no apareciesen los colores rojo y amarillo. Silva o Thiago Alcántara también llevaron una camiseta térmica, pero en su caso sí lucieron dichos colores al ser el modelo de mangas cortas. «Al contrario de lo que han indicado algunos comentarios malintencionados en los que se acusaba al jugador español de cortar sus mangas para evitar vestir un remate con los colores nacionales, la RFEF quiere aclarar que dicho remate solo existe en la camiseta Adidas de mangas cortas, y no en la de mangas largas, que es la que usó Piqué en el encuentro. Esta ausencia de remate puede observarse en la camiseta de su compañero, Sergio Ramos que sí la utilizó larga. El jugador cortó las mangas con el único objetivo de jugar más cómodo, como otros internacionales han hecho en multitud de ocasiones».

Apoyo del vestuario

El caso es que las redes sociales estallaron contra Piqué, que volvió a ser objeto de las más duras críticas por parte de los aficionados, y el defensa azulgrana no quiso esperar más para anunciar públicamente su decisión de dejar la selección dentro de dos años. Sus compañeros se enteraron de la decisión y le mostraron su apoyo. El seleccionador, por su parte, usó un término futbolero: «Vamos a dejarla botar», apuntó queriendo dejar correr el asunto.