El partido más temido para llegar a Rusia

El partido es complicado porque es uno de esos cada vez más inusuales, al menos en Europa. Albania, debido a las obras del estadio nacional de Tirana, ha elegido jugar estos partidos clasificatorios para el Mundial de Rusia 2018 en Shkoder, al norte del país. Es una ciudad pequeña, de 110.000 habitantes, alejada de la capital pero a la distancia justa (98 kilómetros) de un aeropuerto internacional, el Madre Teresa, para cumplir la normativa que le permite ser sede de un encuentro oficial de clasificación. La tormenta torrencial, en la que los truenos convertían la noche cerrada en día, ya agitó el vuelo desde Turín hasta Tirana. El trayecto por carretera, única opción para llegar, es una odisea; un viaje al pasado de casi dos horas en el que los internacionales españoles se sorprendieron por la conducción anárquica de los lugareños y del estado de las carreteras, plagadas de socavones, lo que unido a un día meteorológicamente complicado provocó no poder superar los 60 kilómetros por hora.

Tras la tardía cena y el lógico descanso en el mejor hotel de la ciudad, en la mañana de este sábado la única preocupación de la expedición en Shkoder era el estado del césped del estadio Loro Boriçi, un campo antiguo pero reformado hace menos de un año. Aparentemente ha podido drenar bien las lluvias torrenciales de los días precedentes. Incluso daba la sensación de estar algo seco, pero no irregular pese a que el jueves, por decisión de la FIFA, Kosovo jugó como local ante Croacia, en el estreno oficial de los primeros en una fase mundialista. A esa misma hora España pudo dejar encarrilada en Turín la pugna por el liderato del grupo G, el único puesto de acceso directo al Mundial 2018, pero un penalti postrero lo evitó. Ahora necesita no fallar ante el otro rival más potente del grupo. «Albania será más difícil que Italia», repite desde el lunes Julen Lopetegui a sus jugadores, según confesaron ellos mismos tras el ilusionante empate en el Juventus Stadium.

Muchas veces se acusa a los entrenadores de elogiar en exceso a un rival antes de enfrentarse a él, pero es interesante recordar es lo que pensaba el vasco sobre Albania durante la Eurocopa y escribió durante sus columnas de opinión en este mismo medio, cuando estaba cerca de firmar con el Wolverhampton y veía el torneo como un observador más. «Albania es uno de esos países que han evolucionado mucho en los últimos años y pueden complicar la vida a cualquiera», o «con la ilusión que van a atesorar, si consiguen defender bien pondrán en apuros a Suiza y Francia», dijo antes del torneo. Así fue, especialmente ante una Francia que ganó a Albania en la recta final. «Tiene una plantilla muy humilde pero con un concepto de presión bueno y transiciones rápidas. Sinceramente, me ha gustado su nivel», dijo Lopetegui tras sus dos primeras derrotas en el grupo A.

En el tercero, los albanos se impusieron a Rumanía. «El equipo de Biasi logró su primera victoria en una Eurocopa confirmando lo que habíamos escrito sobre ellos en los dos anteriores partidos, a pesar de que no habían sumado ningún punto. Tiene mucho mérito, se ha buscado esa suerte, ha sido un equipo ambicioso y ahora al menos tiene una opción. Desde el primer encuentro ha mostrado valentía y personalidad, dentro de una humildad bien entendida. Ya han dado un muy importante, se clasifiquen o no», creía entonces el seleccionador. La opción de Albania que apuntaba el vasco de ser uno de los mejores tercero fue finalmente para Portugal, que se clasificó con tres puntos para los duelos directos y luego logró el trofeo. Curiosamente, meses antes, Albania ganó y empató en los dos partidos de la fase de clasificación para el citado torneo en Francia.

Sergi Roberto, con molestias

Por tanto, nadie mejor que Lopetegui sabe lo complicado que puede ser acceder a la defensa albana. Tampoco olvida el cuerpo técnico que también su rival puede ser peligroso arriba. Incluirá variantes respecto a lo visto en Turín. Podría entrar Thiago Alcántara y es posible que apueste por laterales más profundos, como Sergi Roberto, que tiene molestias según desveló el propio seleccionador y no participó en toda la sesión previa, y Monreal, reclutado a última hora por la baja de Jordi Alba. En cualquier caso, no habrá una revolución en el once. ‘La Roja’ llega con confianza, tras ofrecer durante una hora su mejor versión ante Italia, que apenas 100 días antes le había aplastado en París. «El fútbol no es siempre justo, somos conscientes. Empatar en Italia no es mal resultado», dijo Thiago. Lopetegui tiene una idea clara y aunque por el momento no ha tenido tiempo para trabajarla tanto como quisiera, funciona. Posesión, toque con velocidad, presión alta para recuperar la pérdida, movimientos continuos, incorporaciones al espacio... Debe solucionar, cómo no, la histórica falta de pegada que no permite rubricar con goles el evidente dominio.

No parece cuestión de nombres, aunque Álvaro Morata podría tener su oportunidad por Diego Costa. «Es un jugador agresivo siempre, se comporta en la selección como en su club. Puede aportarnos mucho», cree De Gea. Las estadísticas son favorables a España, ya que ambas selecciones se han enfrentado en cinco ocasiones con cinco victorias para la selección, en las que ‘La Roja’ marcó 24 goles y sólo encajó dos. Algo que no vale de nada con esta Albania, «un ejemplo de esta progresión», según dice el centrocampista del Bayern. «El nivel del fútbol es tan alto que cualquiera te puede soprender», advierte Thiago.

Alineaciones probables:

Albania: Berisha, Hysaj, Djimsiti, Mavraj, Aliji, Basha, Lila, Hyka, Roshi, Balaj y Llullaku.

España: De Gea, Carvajal o Sergio Roberto, Piqué, Sergio Ramos, Monreal, Busquets, Koke, Iniesta, Silva, Vitolo y Morata.

Árbitro: Bas Nijhuis (Holanda).

Estadio y horario: Loro Boriçi de Shkoder. 20:45 h. (La 1).