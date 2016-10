Lopetegui: «Lo más importante es generar ocasiones de gol»

Julen Lopetegui compareció en la sala de prensa del coqueto estadio Loro Boriçi de Shkoder, con capacidad para 16.000 espectadores, junto a dos de los jugadores en los que cimentó su exitosa selección sub-21 que triunfó en Israel: David de Gea y Thiago Alcántara, que podría tener la oportunidad de entrar en el equipo. El seleccionador no quiso comentar nada sobre el estado del césped, que aparentemente está bien pese a que el jueves se disputó el Kosovo-Croacia por decisión de la FIFA, para evitar confusiones y que pudiera ser usado como excusa. «No quiero perder tiempo en comentar lo que está en nuestro control. Lo que sí está en nuestra mano es lo que hagamos en el campo con el balón. Ahí tenemos que poner el foco. En lo que seamos capaces de hacer nosotros, en el rival de enfrente. No quiero incidir demasiado en el tema», dijo el técnico antes de completar la sesión oficial previa.

«Tenemos alguna idea pero hasta mañana (por este domingo) no lo vamos a saber, porque el partido ante Italia fue hace menos de 48 horas. Hay que ver las sensaciones de los chicos para tener todos los datos en la foto final y tomar decisiones». Entre esos jugadores que están en duda por «molestias» se encuentra Sergi Roberto, «un centrocampista que puede jugar en varias posiciones y ahora está siendo lateral como mucha capacidad». Ante Lienchenstein fue titular y permitió al técnico hacer un cambio a defensa de tres tras el descanso sin realizar ninguna variación añadida.

El técnico vasco no se mostró preocupado por la falta de acierto de sus jugadores y recordó que han marcado nueve goles en tres encuentros oficiales. «Lo importante en el fútbol es generar ocasiones, hacer buen fútbol, y si hablamos del último partido tiramos a puerta cuatro veces más que el rival (Italia). En ese aspecto estoy tranquilo. Me preocuparía no tener trece córners a favor contra Italia. Italia también defendió bien. Creo que lo importantes es que generamos opciones. Tuvimos llegada y oportunidades de marcar. A partir de ahí seguro que lo demás viene», explicó.

Lopetegui insistió que el de Albania es un partido muy importante, pero que «es un camino de dos años» hasta llegar a Rusia. «Tenemos que tener la tranquilidad y la paciencia para saber que será un grupo muy competido hasta el final. No tengo ninguna duda de que el grupo será tremendamente equilibrado y justo hasta el final», dice el preparador, que insistió en varias ocasiones en el crecimiento de Albania en los últimos meses. «Se ha ganado el respeto del fútbol europeo. Es una de las selecciones que más ha crecido en el panorama europeo en los últimos años. Se lo ha ganado».