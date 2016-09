Silva, líder para empezar

«Podemos jugar de diferentes formas», decía Julen Lopetegui tras cerrar su primera semana como seleccionador nacional absoluto con un balance de 10 goles a favor y cero en contra. Tras el 0-2 en Bruselas, España aplastó a Liechtenstein demostando que tiene variantes tácticas para romper cerrojazos (el último precedente similar acabó en derrota ante Georgia)... o jugar con balones al espacio. Viendo que no encontraba huecos, el vasco mutó el sistema con un solo cambio. Y funcionó.

«La defensa de tres la hemos trabajado y pensado, de ahí la alineación de Sergi Roberto que te permite cambiar el dibujo sin modificar el estilo. Eso te lo dan los jugadores», dijo antes de intentar querer quitarse méritos. «La primera parte siempre es más compleja, con todos los hombres detrás de la pelota. La segunda es fruto de algunos ajustes que nos permitieron recoger el premio. Dos cosas positivas de este partido: no hemos permitido ninguna acción ofensiva por parte de ellos gracias a la concentración y rigor defensivo. Ello permite atacar muchas veces, hacerles correr y por ello marcar goles».

En ambas mitades, David Silva fue el faro del equipo nacional. El canario actuó como enganche, más centrado que en etapas anteriores en la selección y donde Guardiola le ha situado en las últimas semanas. Lopetegui considera que el ‘mago’, como le llaman sus compañeros, «puede jugar en varias posiciones porque tiene mucha calidad, cuenta con muchos registros con la pelota y ahora está jugando más por dentro en el City. Con nosotros alterna un poco la posición de dentro y de fuera. Tiene la capacidad de jugar por dentro porque es un chico comprometido con el trabajo sin balón, A pesar de la experiencia que tiene está creciendo en ese aspecto», explica el seleccionador, buen amigo de Guardiola.

Silva ya suma 28 goles en 105 partidos, supera a Butragueño y ya es el quinto máximo goleador histórico en la selección.«Llevar esos goles me ilusiona. Ahora me sacrifico más en defensa y estoy más cerca de la salida del balón. Es otro rol, pero estoy contento. Siempre me he sentido protagonista y por eso llevo tantos partidos en 10 años. Sigo siendo el mismo», decía en los pasillos del Reino de León. Es uno de los centenarios de la selección, un «superviviente muy vivo» de los que lograron el histórico triplete (junto a Ramos y Reina). « Siempre se puede mejorar. No es la primera vez que me dicen que debo ser un líder. Al ser más veterano tendré que ayudar a los jóvenes en lo que pueda, pero ya tienen unas cualidades increíbles y habrá que meterles ganas como siempre», explicó.

El ‘21’ del City suele arrancar bien las campañas con ‘La Roja’. De hecho, más de la mitad de sus goles como internacional llegaron antes del invierno: tres tantos en agosto, ocho en septiembre y cinco en octubre. Lopetegui insiste en que estarán «atentos a los estados de forma» y sabe que el momento de inspiración de Silva podría ser clave en el doble duelo a domicilio del próximo mes ante Italia y Albania. «Hemos ganado los dos partidos de la concentración. El de León era el importante porque era de clasificación para el próximo Mundial. El equipo está muy animado y con ganas», finalizó. Silva es el designado, ante la ausencia de Iniesta y como primer lanzador de penaltis. Marcó en su primer intento tras más de un centenar de partidos y seguirá siendo clave en las acciones de estrategia junto a Koke.

Plan de ataque distinto

El atlético es otro de los jugadores recuperados por Lopetegui, que ha dedicado mucho tiempo a charlar con el madrileño sobre su papel en el equipo. «De momento, el cambio con Lopetegui ha sido a mejor. Casi siempre tenemos el peso del juego, pero si a los delanteros no les llega es más difícil. Cuando uno tiene tantas ocasiones y buenos delanteros, normalmente los goles llegan. A Costa le veo bien, estoy contento por él. Ojalá sea el Diego Costa del Atleti y siga fascinándonos. Eso será bueno para la selección», explica el centrocampista.

Puede que sea casualidad pero su mayor protagonismo en el equipo ha coincidido con la aparición del mejor Diego Costa. Un servicio lateral suyo supuso el 1-0 del punta de Lagarto en León. ««Lo pasas mal y un delantero necesita goles, creo que ahora estoy participando más en el juego y sabía que los goles iban a llegar. No solo el mister si no mis compañeros, que nunca me dejaron y siempre me apoyaron. Ahora las cosas me están saliendo bien», apunta Costa. Lopetegui cuenta de lleno con delantero del Chelsea, asumiendo que a veces tiene algún comportamiento que puede ser peligroso. «Todo jamón tiene hueso», aclara el seleccionador.

Sabe que es un perfil de futbolista, como Morata o Vitolo que le pemitirán variar sus planes de ataque. Ellos, junto a Sergi Roberto, son los otros dos futbolistas que han brillado en estos dos primeros partidos con Lopetegui. «Sergi es un jugador versátil, puede actuar en distintas posiciones y eso te da un plus porque puedes cambiar la manera de jugar sin hacer cambios. Es un chico que está creciendo, que se está consolidando pero tiene más cosas», explica el seleccionador, buen amigo de Guardiola.

En el seno del equipo los jugadores tienen la sensación de que ahora hay más variantes. «Hay buenas sensaciones, grupo joven y renovado respecto a la Eurocopa y con caras nuevas. Un balance inicial, incluida la convivencia, es muy bueno. Personalmente estoy muy cómodo con el técnico», aclaró Thiago. «Es verdad que nos han salido dos partidos buenísimos. Hay que seguir en esta línea», desea David de Gea, que no ha encajado en los dos partidos. «Los cambios a veces son buenos. Está claro que esta generación, tanto el cuerpo técnico como los jugadores anteriores, lo han ganado todo, pero los nuevos han entrado muy bien. Hay que hacerlo así para que la gente se vuelva a enganchar tras los últimos partidos. Nos hemos adaptado muy bien al grupo y al míster y hay motivos para creer. En los próximos partidos, contra Italia, se va a ver cómo estamos», finalizó Morata sobre la renovación del equipo.