La Federación estudia la documentación de futbolistas con doble nacionalidad en puestos clave

La Federación Española de Fútbol (FEF) vivió agitada este martes al ver cómo se conocía que está estudiando la posibilidad de algunos jugadores, internacionales en las categorías inferiores en otros países, puedan ser seleccionables para la absoluta. Marca reveló que Julen Lopetegui se ha comunicado con Aymeric Laporte para volver a retomar el intento de la FEF de convencerle para que vista la elástica de España. El central del Athletic, club al que llegó con 15 años, había declinado en 2011 un primer intento hecha por el entonces director deportivo Fernando Hierro y su coordinador de selecciones, Ginés Meléndez, en Vitoria tras una final de selecciones autonómicas de cadetes entre Euskadi y Castilla y León. Del Bosque incluso meditó volver a intentarlo tras lograr la fase de clasificación, pero nunca se refirió a esa posibilidad en público pese a que el futbolista dijo que «si en un tiempo no viene ese momento de poder ir con Francia, si no me quiere directamente, tendré que plantearme otras opciones y una puede ser jugar con España», explicó al ver que no contaba ni siquiera tras la lesión de Kurt Zouma.

Didier Deschamps no lo veía para la selección absoluta de Francia pero dejaba claro que no deseaba una fuga. «Me gustaría aclarar que cuando le seleccionamos con la sub 21 es como si estuviera preseleccionado con la absoluta». Una lesión evitó al seleccionador tener que mojarse en la Euro, donde Umtiti aprovechó la oportunidad tras las lesiones de Varane y Mathieu además de la sanción de Sakho. «No puedo decir que nunca voy a jugar con la selección española», afirmó consciente de que la situación podría dar la vuelta si seguía siendo invisible para el seleccionador meses después de que hubiese dicho que sólo pensaba en jugar con Francia. Llegó la primera lista gala, se ha quedado fuera y parece haber dado el sí al conocer el interés de Julen Lopetegui porque sea una alternativa a Piqué y Ramos. «Mientras que no sea seleccionable, prefiero no hablar de él. Pongo el foco en los cuatro centrales que tenemos aquí», se limitó a decir el seleccionador en Radio Marca. «Es un muy buen futbolista y dios dirá», comentó Pablo Sanz, segundo del vasco.

No es el único caso. Ya que Mariano, el delantero del Madrid, podría ser seleccionable para la absoluta. Aunque jugó con la República Dominicana en 2013, ante Haití, lo hizo en un amistoso. Situación similar a la que vivió Diego Costa con Brasil, selección con la que había disputado dos amistosos, antes de abrazarse a 'La Roja'. El punta, que podría salir cedido por el club blanco y gozar de los minutos que desea, tiene la doble nacionalidad hispano- dominicana ya que nació en Premiá de Mar, porque su padre es español. El rendimiento del delantero será el que marque si la FEF da el paso para asegurar al jugador, como hizo con Munir en septiembre de 2014 o con Bojan Krkic en 2009.