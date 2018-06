Rubiales descubre un escándalo en la Federación de dos millones de euros El presidente Luis Rubiales. / REUTERS/Sergio Perez El presidente revela que 155 personas irán invitadas durante siete días a Rusia con todo tipo de lujos con un coste de más de 12.000 euros por persona RODRIGO ERRASTI Lunes, 4 junio 2018, 00:42

villarreal. Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol (FEF), desveló ayer un escándalo económico que tenían cerrado los anteriores gestores cuando le preguntaron por las primas de la selección en caso de éxito en el Mundial de Rusia. «Tengo un tremendo enfado porque hay un viaje pactado de la anterior directiva (en los meses que actuó la junta gestora, desde enero) para directivos, patrocinadores y familiares que ronda los dos millones de euros. Me parece un despilfarro tremendo. El viaje está cerrado con la agencia y el dinero no se puede devolver. Creo que se debe viajar, invitar a los familiares de los futbolistas, pero organizar unas macrovacaciones de siete-ocho días en hoteles de superlujo (5 estrellas o superior)... La Federación no está para eso. Ahora nos lo vamos a comer con 'papas'», afirmó visiblemente enfadado. Este viaje, que tradicionalmente se ha realizado entre el segundo y tercer partido, supone un gasto de casi 13.000 euros por persona, ya que incluye todo tipo de lujos y la presencia de guías y traductores para poder disfrutar de la estancia en un país como Rusia, donde en muchas zonas no se habla inglés.

Tras las palabras de Rubiales era necesario conocer la versión de Juan Luis Larrea, al que apuntaron los focos, porque el nuevo presidente de la FEF explicó que había dado un sí verbal, aunque el citado contrato, descubierto dentro de la auditoría externa que se ha encargado a una de las principales firmas del país coincidiendo con su llegada al cargo, se firmó en los meses que la gestora estaba al frente. «Yo no he tomado esa decisión, seguro. Pero sí quiero decir que conozco muchos Mundiales y muchos Europeos y siempre se ha llevado a todos los familiares y sponsors y se ha llevado a mucho más que directivos. Menos mal que dice que es una autorización verbal, y las palabras se las lleva el viento, porque un viaje de dos millones de euros y de 155 personas de vacaciones no se hace así», aseguró Larrea, que indicó que no se puede llevar a los invitados a cualquier hotel.

Rubiales reveló este asunto para informar que este gasto afectará a las primas de los jugadores. «La orden la hizo Larrea. Fue una orden verbal. Es un viaje para cerca de 155 personas y evidentemente va a afectar a la negociación de las primas de los jugadores para el Mundial.