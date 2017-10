Rodrigo pone a pensar a Lopetegui Rodrigo encara a Ajeti durante el España-Albania disputado en Alicante. / EFE/Joaquín Reina El valencianista responde y coge peso en la selección de cara al Mundial de RusiaEl delantero ha marcado en los últimos cinco partidos y otros jóvenes como Saúl y Odriozola suplen con nota a los más veteranos T. CALERO/R. ERRASTI VALENCIA/JERUSALÉN. Domingo, 8 octubre 2017, 00:59

Rodrigo Moreno no se lo va a poner fácil a Julen Lopetegui. Al seleccionador aún le quedan varios meses hasta decidir los 23 que viajen al Mundial de Rusia pero, de entre las últimas novedades que ha reclutado, el valencianista es sin duda uno de los que mejor presentación ha tenido. Rodrigo, que jugó en Alicante su segundo partido con la absoluta, sólo tardó 16 minutos en aprovechar la titularidad que le dispensó Lopetegui. Su bautizo como goleador con España y el tanto que abría la fiesta culminada con la clasificación para el Mundial de Rusia.

«No estoy tocado con una varita, esto es fruto del trabajo», argumentó el valencianista tras el encuentro. Y es cierto que pese a acumular tres años sin acierto de cara a portería, ningún técnico del Valencia ha puesto nunca un pero alguno al compromiso del hispano-brasileño. Con Marcelino García Toral como guía, Simone Zaza de acompañante y un equipo que carbura, Rodrigo ha vuelto a ser el futbolista capaz de jugar muy cerca del área y acudir asiduamente a su cita con el gol.

Con el que consiguió ante Albania, Rodrigo acumula cinco tantos en los últimos cinco encuentros. Inició la racha en el derbi del Ciutat de València y luego marcó contra Málaga, Real Sociedad y Athletic, partido en el que además provocó el penalti materializado por Parejo. Antes de reincorporarse a la disciplina del Valencia y empezar a pensar en la visita al Betis (domingo 15), Rodrigo aún tiene por delante el duelo de mañana ante Israel -donde España ya no se juega nada- para ampliar sus registros y seguir ganando terreno en los planes de Lopetegui.

En estos momentos, Álvaro Morata, que está de dulce con el Chelsea, tiene todos los números para ser el '9' titular de España en el Mundial. Tras él aparecen Diego Costa -su última convocatoria fue ante Macedonia, en junio-, Aritz Aduriz, Iago Aspas y Rodrigo, que en su versatilidad puede encontrar el camino de la disputa del Mundial.

Lo que parece evidente es el relevo generacional y la importancia que futbolistas jóvenes están adquiriendo en la selección. En Alicante marcaron tres de la savia nueva -Rodrigo, Isco y Thiago-, pero destacaron otros como Saúl y Odriozola.

El centrocampista del Atlético hizo de Busquets, que es insustituible para Lopetegui y había jugado todos los partidos de la clasificación hasta llegar al de Albania. A medida que avanzaba la hora del encuentro, quedó claro que Saúl estaba por delante de Illaramendi para sustituir al jugador del Barça. «Julen me conoce en esa posición de las categorías inferiores y mi objetivo es ponerle las cosas difíciles al míster», explicaba Saúl, que lució el '14' que en el pasado vestía Xabi Alonso y honró la comparación.

Otra de las variantes que encontró el cuerpo técnico en Alicante fue Álvaro Odriozola, que firmó una noche inolvidable. «Cuando me ha dicho Julen que iba a ser titular me temblaban las piernas. Lo primero que he hecho al enterarme ha sido llamar a mi ama (madre en euskera) y casi le da un infarto», bromeó. El lateral de la Real Sociedad sorprendió con su templanza en su estreno internacional con la absoluta y apunta al Mundial.