«El reto es que la afición se vuelque cada semana, no sólo en el derbi» Las capitanas Ivana Andrés y Sonia Prim defienden a sus clubes: «Hay gente en el Valencia y el Levante que trabaja para que el femenino siga creciendo» TONI CALERO VALENCIA. Jueves, 7 diciembre 2017, 23:29

Llevan ya muchos derbis a sus espaldas y los dos últimos superaron con creces cualquier sueño que Ivana Andrés (Aielo de Malferit, 1994) y Sonia Prim (Madrid, 1984) albergaran cuando se pusieron por primera vez la camiseta blanquinegra y azulgrana. Las dos, capitanas y defensas, lideran a sus equipos y saben que, más allá del escenario del partido, un Valencia-Levante «siempre es especial» a ras de césped. Otra vez llegan en la zona alta de la tabla, de nuevo como claras alternativas al férreo dominio que Barcelona y Atlético ejercen en el fútbol femenino español.

-El Levante está cuatro puntos por delante y con mejor dinámica...

-Sonia:Los dos últimos partidos los hemos ganado y eso refuerza, pero hace un par de semanas veníamos de empatar y perder. Son dinámicas que en cualquier momento se pueden girar, pero sí, llegamos con confianza después de ganar al Athletic.

-Ivana: Venimos de empatar y perder pero ahí está la gracia del fútbol, que da oportunidades cada fin de semana. El equipo tiene que levantar la cabeza, es un derbi y por tanto, un partido especial. Vamos a ir a por todas.

-¿Está jugando mejor el Valencia de lo que dice la clasificación?

-Ivana: Sí, contra el Rayo el equipo no hizo un mal partido, pero en acciones a balón parado no sé lo que nos pasó. Nos metieron los tres goles así.

-Sigue costando muchísimo que Valencia y Levante puedan pelear de tú a tú con Barça y Atlético.

-Sonia:Si ves su plantilla, el 80 o 90% son internacionales. Tienen mucho más presupuesto y la aspiración del Barça es ganar la Champions. El resto trabajamos para acercarnos ahí y soñar con una plaza de Champions...

-Ivana:Es difícil alcanzar ese nivel. Por parte del Valencia se están haciendo bien las cosas y se apuesta desde el club dentro del presupuesto que tenemos. Se apuesta para que un año estemos arriba y podamos pelear con ellas.

-Como capitanas, ¿qué piensan del crecimiento del derbi valenciano?

-Sonia:Ha crecido una barbaridad. Me paro a pensar y digo: ¡Qué bonito lo que estamos viviendo y los recuerdos que nos estamos llevando! Ojalá siga creciendo mucho, que mañana esté el campo a reventar, que se quede pequeño. Ojalá la vuelta sea en el Ciutat de València otra vez. Dependemos de muchos factores que no manejamos nosotras, pero ojalá y pueda venir la mayor cantidad de gente posible.

-Ivana:Dentro del campo siempre se vive igual un derbi, desde que empecé a jugarlos. Sigue siendo especial, pero es verdad que los aficionados han ido creciendo mucho. Lo del año pasado (8.000 personas en el Ciutat, 17.000 en Mestalla) fue increíble y algo que no esperábamos ni nosotras. A partir de ahí, que siga viviendo muchísimo gente a los derbis y que mañana el Antoni Puchades se quede pequeño.

-¿Qué pensaron con la declaración de Les Corts pidiendo que el derbi se jugara en Mestalla?

-Sonia:Si fuera por el Valencia, por supuesto que jugaríamos en Mestalla. Tanto en el Levante como en el Valencia hay gente trabajando para que esto no deje de crecer. Creo que es todo fruto del desconocimiento, malentendidos y confusiones.

-Ivana:Por el Valencia, si se hubiera podido jugar en Mestalla, se habría hecho. Era una de las opciones y viendo el éxito que tuvo el año pasado, tengo claro que el Valencia apostaba por jugar en Mestalla, pero al final las circunstancias... Es una pena. Nos encanta jugar en Mestalla, en el Ciutat o cualquier campo de Primera. Pero tenemos el Puchades, que es un campazo, cabe mucha gente y esperamos que se llene.

-La pelea es que haya más público todos los fines de semana.

-Sonia:Partidos como el derbi tienen que servir para hacer afición y es difícil mantener las cifras que movieron los del año pasado. El reto que debemos conseguir es que esa afición se vuelque y no que no vengan sólo al derbi valenciano. Ojalá que cada partido tanto el Levante como el Valencia tengan mucha gente sumando desde la grada.

-Después de la polémica, ¿habrá políticos viendo el derbi?

-Ivana: No sé si vendrán o no, pero si vienen serán bienvenidos. Si no, les invitamos a que sigan viniendo y al final ese pequeño rifirrafe se subsane y sigan con ganas de disfrutar del fútbol femenino.

-A Sonia le toca 'bailar' con Mari Paz Vilas e Ivana se ha librado de Charlyn, baja por sanción.

-Sonia:Cuando tienes que defender a una delantera top, te exiges más. A Mari Paz la he tenido de compañera y he jugado muchas veces contra ella. La conozco a la perfección. Le hace falta muy poco para liártela, tiene muchísimo gol.

-Ivana:Jugar contra Charlyn te obliga a estar concentrada los noventa minutos. Pienso que siempre debes exigirte al máximo sea quién sea el rival, sacar lo mejor de ti, pero cuando es Charlyn, no le puedes dar ni un metro porque te la lía.