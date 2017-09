Remontada para disipar dudas Bacca celebra el primer tanto del Villarreal en el partido. / efe/d. c. El conjunto de Escribá suma los primeros puntos de la temporada y consigue aplacar los pitos del público El Villarreal remonta el gol de León aprovechando la fragilidad defensiva del Betis EFE VILA-REAL. Lunes, 11 septiembre 2017, 00:02

El Villarreal sumó sus primeros puntos del campeonato al derrotar al Betis en un partido en el que no empezó bien, aunque fue capaz de recuperarse y remontar un marcador adverso ante un rival que no ratificó su buen comienzo de partido y se fue de vacío. En los primeros minutos el equipo andaluz estuvo mejor, pero poco a poco se le escapó el encuentro ante un Villarreal que, sin brillar, no perdió la confianza, se asentó antes del descanso tras lograr el tanto del empate y no dio opción a su rival en la segunda mitad. A los diez minutos de juego nivelado, una buena penetración por la derecho propició un centro perfecto de Joaquín que Sergio León cabeceó a gol .

El tanto desorientó al equipo local y provocó los pitos de una gran parte del público. El Villarreal no espabilaba y pesaban en el ambiente las dos derrotas sufridas en Liga. No daba la sensación de que el equipo de Escribá tuviera posibilidades de equilibrar el marcador a partir de su juego, pero cuando atravesaba su peor momento del primer periodo, un error del meta Adán permitió que el marcador se igualara. Al portero bético se le escapó un balón y Bacca, con la ayuda de Bakambu, se lo robó y estableció el empate.

Fue a partir de entonces cuando el Villarreal asumió del protagonismo que no había tenido en la primera media hora de juego. La fragilidad defensiva del Betis hizo el resto y en la segunda mitad el Villarreal se vino arriba para adelantarse con un golazo de Samu Castillejo y la sentencia del turco Unal, que dejaba los puntos en casa.