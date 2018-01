El proyecto Premier de un '9' de la factoría Paterna Toni Martínez, en un partido de la presente temporada. / west ham Toni Martínez salió del Valencia en 2016 para fichar por el West Ham, donde aún le queda año y medio de contrato | «No esperaba que mi salida causara tanto revuelo; soñaba con venir al fútbol inglés y ni me lo pensé», admite el delantero TONI CALERO VALENCIA. Lunes, 8 enero 2018, 00:39

Cuatro temporadas llevaba Toni Martínez defendiendo el escudo del Valencia cuando se dio cuenta de que era el momento de cambiar de aires. Fueron meses complicados para uno de los delanteros más prometedores de la Academia, un jugador que llegó de Murcia siendo un niño y alcanzó la selección española en varios grados (sub-17, sub-18 y sub-19) como blanquinegro. El interés del West Ham cobra fuerza poco antes de que Toni Martínez cumpliese los 19 años. Desde Inglaterra vienen con poderosas razones, deportivas y económicas, para convencer a un ariete de un marcado perfil 'british', alto y poderoso físicamente. Se destapó el interés y el valencianismo fijó su atención en el futuro de un futbolista que había crecido junto a Carlos Soler, Sivera o Toni Lato y que estaba a punto de hacer las maletas rumbo a Londres.

«No me esperaba que el traspaso causara tanto revuelo», admite el murciano. Toni Martínez quería irse. Aunque en edad juvenil, el delantero llevaba tiempo en la dinámica del Mestalla, entrenado por Curro Torres, y entendía que ese era su lugar. Las puertas, sin embargo, se iban cerrando. En una época en la que el Valencia padecía un problema identitario empezando por el primer equipo, la Academia de Paterna vivió varias situaciones similares a la de Toni Martínez. La evidente falta de 'feeling' entre el jugador y Curro Torres y una suculenta propuesta del West Ham fueron razones suficientes para concretar el traspaso. «El interés era muy grande y soñaba con venir aquí, así que ni me lo pensé. Fue duro dejar una ciudad como Valencia, pero estoy feliz y disfrutando mucho», apunta el delantero del sub-23 del West Ham.

Toni Martínez dejó un pellizco en las arcas del Valencia y se marchó de un club al que no se atreve a renunciar de forma definitiva: «¿Volver en el futuro? Me enseñaron que nunca digas nunca, aunque ahora mismo soy feliz en Inglaterra». El delantero tenía por delante varios retos. El primero, adaptarse a otra ciudad, Londres, «a la lluvia y al frío, a tardar una hora y media en moverte a cualquier sitio». El segundo, futbolístico. Ser capaz de explotar las virtudes entrenadas en Paterna, trasladadas a las categorías inferiores de la selección y que ahora necesitaba plasmar para ganarse a su nuevo grupo de trabajo en el West Ham, un histórico de la Premier League con 122 años de historia a sus espaldas.

Martínez jugó ayer con el primer equipo, sustituyendo a Chicharito, en la FA Cup ante el Shrewsbury

Nunca tuvo el futbolista el más mínimo arrepentimiento por dar ese paso. «Me siento importante. Hay momentos mejores o peores, pero me empiezo a sentir futbolista del primer equipo», afirma. El tiempo, de momento, está dando la razón a la apuesta. El año pasado marcó quince goles y en este el ritmo es aún mejor puesto que ha hecho once en apenas catorce partidos. «Me he adaptado muy bien a la liga sub-23 y ahora estoy mirando hacia adelante para conseguir una oportunidad en la Premier», avisa el murciano. Tiene por delante año y medio de contrato -hasta junio de 2019- y en ese momento contará con 22 años y una más que interesante experiencia a nivel personal y deportivo. El prestigio de los futbolistas españoles en Inglaterra ha ido aumentando en la última década y Toni Martínez así lo percibe: «Sí, está claro que se nos valora más y ese valor, aquí al menos, es aún mayor si además de cumplir en el terreno de juego eres buena persona en el día a día».

Ser un 'hammer' y crecer dentro del club consume ahora la mayor parte de atención de Toni Martínez, pero todavía sigue pendiente de lo que sucede alrededor del Valencia. «Veo poco fútbol español, pero sí sigo al Valencia y me parece que Marcelino está haciendo un gran trabajo con el equipo. Seguro que el equipo vuelve donde se merece y solía estar. Yo me alegro por el Valencia, claro», sentencia. Fue el técnico asturiano quien dio continuidad a lo que Voro empezó durante la crítica pasada temporada. La confianza en Carlos Soler y Toni Lato, viejos compañeros de Toni Martínez, no sólo se ha mantenido, sino que ha ido en aumento.

«Me alegra ver jugadores como ellos -dice contando a Nacho Gil y Nacho Vidal- en el primer equipo del Valencia y además teniendo minutos, en especial a Carlos Soler y Lato, que han sido mis compañeros durante toda la vida. Verlos ahí es un orgullo. Espero que sigan y se conviertan en jugadores importantes dentro del club de su vida», reconoce Toni Martínez, que estuvo en la escandalosa eliminación del Valencia en la Youth League con ese penalti que entró y el árbitro no quiso ver. En aquel once titular entró el murciano y también Sivera, Soler, Lato o Mir, que ahora ha seguido los pasos de su paisano para probar fortuna en el Wolverhampton. Martínez jugó ayer con el primer equipo en la FA Cup: entró en el minuto 70 para sustituir a Chicharito.