Confederaciones La portería de Camerún es una cuestión de familia Onana, a la izquierda, y Ondoa, a la derecha / @AndreyOnana Ondoa y Onana, que son primos, jugaron juntos en la Fundación Samuel Eto’o en Yaundé, saltaron al filial del Barça y ahora pugnan por la titularidad en la Confederaciones. MANUEL CABELLO Jueves, 15 junio 2017, 17:33

La defensa de la portería de Camerún, que arrancará ante Chile en la Copa de las Confederaciones, se ha convertido en una cuestión de familia: Fabrice Ondoa y André Onana además de ser jóvenes y con una trayectoria paralela, tienen en común que son primos. Desde que Thomas N’Kono destacara en el Mundial de España 1982, lo que le llevó a jugar en el RCD Espanyol, varios han sido los arqueros cameruneses que han tenido largas trayectorias en Europa, como Jacques Songo’o, Joseph Antoine Bell o Carlos Kameni.

Ondoa y Onana son los últimos exponentes de la tradicional escuela de porteros de Camerún, una de las mejores y más prolíficas de África. Ambos tienen 21 años, aunque Ondoa tiene unos meses antes (nació el 24 de diciembre de 1995) que Onana (2 de abril de 1996). Los dos comenzaron jugando en la Fundación Samuel Eto’o que el legendario delantero tiene en Yaundé. Eso les permitió fichar por el Barcelona, donde acabaron formándose en las categorías inferiores del club azulgrana. Los dos ganaron torneos importantes con el filial del Barça, pero acabarían abandonando la entidad al no tener claro el poder llegar al primer equipo.

A partir de ese momento, los destinos de los dos primos se separaron. Onana fichó en 2015 por el Ajax de Ámsterdam, equipo en el que ha llegado a convertirse en el portero titular y con el que disputó la final de la pasada Europa League, perdiendo ante el Manchester United.

Ondoa, por su parte, abandonó la disciplina del Barça B en enero de 2016 y fichó por el Nástic de Tarragona, que lo cedió al filial del Sevilla. Con el Sevilla Atlético, Ondoa apenas ha jugado esta temporada en la segunda categoría del fútbol español, aunque el club sevillano compró la totalidad del pase. A pesar de que sus caminos se han separado, Ondoa y Onana siguen teniendo un nexo común, además del familiar: los ‘Leones Indomables’.

Aconsejados por Eto'o

Pese a que Ondoa ha jugado menos en los últimos meses que Onana, estrella de un Ajax con el que ha renovado hace unas semanas, y que éste ha destacado en uno de los grandes de Europa, jugando incluso competiciones continentales, el mayor es por el momento el que cuenta con la confianza del seleccionador Hugo Broos. Onana renunció a jugar la pasada Copa de África 2017 para no poner en peligro su titularidad en el Ajax y el destino quiso que su primo se convirtiese en una de las claves del triunfo de los Leones Indomables en el torneo continental, en febrero pasado, con unas actuaciones decisivas que llevaron a Camerún a un título inesperado y que no conseguía desde 2002. «No hay ningún motivo por el que la jerarquía entre Ondoa y Onana vaya a cambiar. ¿No han visto la CAN que ha hecho Ondoa? ¿Por qué voy a cambiar? Ondoa sigue siendo el número 1, Onana será el 22, dijo tajante Broos hace unas semanas al ser preguntado por la cuestión.

N’Kono, por su parte, considera que «para Camerún es una suerte tener dos grandes porteros». «Los dos intentarán ofrecer siempre lo mejor de sí y el que acabe jugando lo dará todo para no perder el puesto».Lo más complicado para el seleccionador sería el gestionar el egoísmo y las ganas de los dos porteros por jugar, pero Eto’o le echó una mano recientemente en este asunto: «Les dije a Fabrice y a André: sois dos grandes porteros, con dos estilos de juego diferentes, tenéis que aprender el uno del otro. Tenéis la suerte de ser hermanos y eso debería ser más bien una ventaja: que nadie intente enfrentaros», reveló a la televisión camerunesa. Un enfrentamiento que debería quedarse en el césped, por el bien de Camerún.