Pogba y Noble, a palos en la Premier

Un feo espectáculo. Dos futbolistas de élite insultándose, empujándose e incluso agarrándose por el cuello al más puro estilo de la lucha libre. Esta lamentable escena la protagonizaron este jueves los jugadores Mark Noble y Paul Pogba durante los últimos instantes del West Ham - Manchester United. El árbitro sancionó con tarjeta amarilla a ambos jugadores

El colegiado estaba a punto de pitar el final del partido cuando la tensión estalló en el estadio Olímpico de Londres. Pogba perdió un balón ante Noble y el francés corrió para recuperar la pelota. Ander detuvo al inglés y desde atrás llegó Pogba, que derribó a Noble. Eso provocó la reacción del jugador local, que agarró por el cuello al rival y desató una tangana que implicó a otros jugadores. Las imágenes hablan por si solas.

Efe/Reuters/Afp

En lo estríctamente deportivo, el Manchester United se aseguró la segunda plaza de la Liga inglesa tras empatar 0-0 en su visita al campo del West Ham, en un encuentro en el que los de Jose Mourinho se estrellaron con el portero español Adrián. Hasta en cuatro ocasiones privó del gol el cancerbero español a un United que, pese a necesitar tan sólo un punto para asegurarse el segundo puesto, no especuló en ningún momento y buscó desde el principio la victoria.

Sobresaliente Adrián

Una ambición que no sirvió para superar a un sobresaliente Adrián, que con su actuación de este jueves ante los 'diablos rojos' dejó la duda de si el West Ham no hubiera logrado antes la salvación si el técnico David Moyes no hubiera tardado tanto en devolver la titularidad al español en detrimento de Joe Hart.

Y es que si Adrián salvó a su equipo a los 21 minutos con una excepcional parada un lanzamiento lejano de Jesse Lingard, dos minutos más tarde, el guardameta español protagonizó un pequeño 'milagro' ante los remates del chileno Alexis Sánchez y Luke Shaw. Si imposible de detener parecía ya el primer disparo de Alexis Sánchez el posterior remate de Shaw parecía, sí o sí, destinado a convertirse en el primer gol. Un tanto cantado que Adrián impidió un eléctrico movimiento de su pierna derecha que provocó que el balón saliese repelido hacia el poste.

No fue la última intervención de mérito de Adrián, que antes de llegar el descanso evitó de nuevo que el Manchester United se pusiese en ventaja con una parada a un potente lanzamiento lejano de Lingard.