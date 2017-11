Pepelu le tiene ganas al Mestalla: «Es un buen día para meter mi primer gol» Pepelu, que vive desde hace años la rivalidad Levante-Valencia, en un entrenamiento. / jesús signes El centrocampista del Hércules, que vuelve a ser titular, echa mano de la rivalidad que ha vivido con el Levante para ganar en Paterna JUAN F. MILLÁN ALICANTE. Jueves, 9 noviembre 2017, 00:52

Lleva años viviendo a la sombra del Valencia. Ha mamado desde bien pequeño la rivalidad entre los dos principales equipos de la ciudad. Eso es algo que no se olvida y que siempre va dentro. Ahora, por primera vez, se enfrentará al Mestalla con la camiseta de otro equipo, en este caso la del Hércules. Pero las ganas son las mismas de siempre: «Llevo esa rivalidad desde hace tiempo y tengo bastantes ganas de ganar allí. He ganado otras veces y nunca he perdido, así que espero que continúe la racha», explicó ayer el centrocampista Pepelu.

Un larguero en el campo del Ebro le privó de marcar su primer gol con la camiseta del Hércules. Se le está resistiendo su primera diana en Alicante, algo que hacía con cierta frecuencia en su etapa en el filial del Levante. «El sábado es un buen momento para estrenarme», comentó el futbolista alicantino.

Con Claudio, «tenemos ese puntito de suerte», dijo Pepelu en alusión a que antes, con Siviero, los resultados no llegaban. «Ojalá podamos mantener esta dinámica porque con marcadores positivos se refuerza el trabajo», dijo.

En este sentido, el centrocampista admitió que el equipo ya tiene ganas de sumar su primer triunfo a domicilio, sobre todo por el hecho de encadenar dos victorias consecutivas. El Hércules es el segundo mejor equipo en casa de toda la segunda B, pero lejos de Alicante sus números dejan mucho que desear: tres empates y tres derrotas (sólo 3 puntos de 18 posibles).

El internacional juvenil también aseguró que el vestuario del Hércules no está obsesionado por entrar ya la próxima jornada en zona de promoción, sino en ganar el partido ante el Mestalla, al que calificó de «buen rival». «Lo conozco bastante y es un equipo que tiene desparpajo, pero también puntos débiles y con la experiencia que tenemos en la plantilla lo tenemos que aprovechar al máximo», explicó.

Pepelu señaló que el vestuario está muy contento con la llegada de Claudio. «Nos trata por igual a los que somos jóvenes como a los que son más veteranos», comentó Pepelu, quien destacó el trabajo que realiza el entrenador con los delanteros. «Solo faltan que metan gol, pero estamos muy contentos con el trabajo que hacen porque aportan muchas cosas», concluyó.

El Hércules trabajó ayer a puerta cerrada en el estadio Rico Pérez. Inicialmente, había programada una doble sesión (mañana y tarde). Sin embargo, el buen trabajo en el entrenamiento matutino tuvo como recompensa que Claudio decidiera dar la tarde libre a sus jugadores.

Se agotan las entradas

Los aficionados del Hércules han agotado en un día las 120 entradas facilitadas por el Valencia para el encuentro que el equipo alicantino disputará el sábado a las 18 horas ante el Mestalla en la Ciudad Deportiva.

El Hércules puso a la venta un 'pack' único de entrada más viaje en autocar al precio de 15 euros que se ha agotado en menos de un día, según confirmó la propia entidad.

El club alicantino, ante la demanda de entradas por parte de sus aficionados, solicitó más localidades, pero la entidad valenciana descartó aumentar el número destinado a la afición rival.

Sin embargo, el Hércules anima a los aficionados que lo deseen a desplazarse a Valencia para comprar en la Ciudad Deportiva la entrada, que tendrá un precio de tres euros.

La buena trayectoria del Hércules en las últimas jornadas, en las que ha sumado once puntos de 15 posibles, y la cercanía y comodidad del desplazamiento ha animado a los seguidores alicantinos a plantearse la posibilidad de acompañar al conjunto de Claudio en su visita al Mestalla.