Pellegrini: «Mi etapa en el Real Madrid fue la más dolorosa de mi carrera»

Manuel Pellegrini ahora entrena en China. / Efe El técnico chileno, que ahora entrena en China, reconoce que se marchó «con un sabor amargo de no lograr ningún título pese a hacer récord de puntos en una Liga»

Manuel Pellegrini no tiene buen recuerdo de su paso por el Real Madrid. El técnico chileno, que ahora entrena en China, no se ha mordido la lengua al hablar de su paso por el equipo blanco. "Mi etapa en el Madrid fue la más dolorosa de mi carrera. El equipo no estaba completo, todavía estaba en una etapa de formación y tenía algunos problemas obvios. Me fui con un sabor amargo de no lograr ningún título pese a hacer récord de puntos en una Liga", señala en declaraciones a Fútbol-Táctico.

Curiosamente, Manuel Pellegrini lamenta que en su etapa como entrenador del Real Madrid, "teníamos muchos delanteros y pocos centrocampistas", justo al contrario de lo que ocurre ahora en el equipo de Zinedine Zidane. Además, el chileno recuerda que "los jugadores que quería mantener fueron vendidos", en un mensaje directo a la directiva y a Florentino Pérez. Pellegrini recuerda que aunque llegaron "grandes estrellas, Cristiano Ronaldo estuvo una buena parte del campeonato lesionado. Me hubiese gustado haber tenido más tiempo para que se complementaran de la mejor manera".

Eso sí, el entrenador chileno confiesa que tuvo una excelente relación con las estrellas del equipo como Kaká, Cristiano Ronaldo y descarta que tuviera algún problema con ellos: "Al revés. Es más fácil de lo que uno cree entrenar a estos jugadores, o al menos así lo viví yo. El plantel del Madrid en esa época tenía grandes figuras como Cristiano, Kaka, Xabi y Benzema, pero cuando el jugador con el mayor ego es el primero en llegar a entrenar y el último en irse, todo se facilita".

Por último, también habló del Manchester City y elogió a Pep Guardiola, el hombre que le sustituyó en el banquillo del equipo ‘citizen’: "Quizá muchos pensaban que, con la llegada de Pep, el City iba a ganarla por 15 puntos de diferencia, y en Inglaterra la cosa no es así". Una situación que según Pellegrini da más valor "a mi trabajo allí esos tres años". El chileno no duda de que Guardiola triunfará en el City porque "Pep es de los mejores entrenadores que hay hoy en día”m,, auqnue avisa que "la Premier es más competitiva que las demás ligas y ganarlo todo no es fácil".