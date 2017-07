«Nunca he sido talentoso, pero he competido al mejor nivel hasta los 42» Rifaterra disputa el balón con Isco en una eliminatoria de la Copa del Rey. / AFP PHOTO/ JOSE JORDAN Tras una larga trayectoria en Segunda B guarda como recuerdo más emocionante la eliminatoria de Copa ante el Real Madrid Eduardo Rifaterra Exfutbolista ALBERTO MORENO valencia. Martes, 4 julio 2017, 01:01

El capitán del Olimpic de Xàtiva, Eduardo Rifaterra (Pamplona, 1974), anunció el pasado domingo que lo deja. «Había llegado el final de mi etapa como futbolista en activo», anunció a través de su perfil de la red social Twitter tras no haberse recuperado satisfactoriamente de la lesión en el talón de Aquiles que sufrió la pasada temporada. El ya exfutbolista deslizó que a partir de ahora seguirá vinculado al mundo del fútbol.

-¿Qué valoración hace de su carrera como futbolista?

-Hago un balance positivo de mi trayectoria. La mayoría de mis experiencias han sido muy agradables, que es lo que al final te queda. Los mejores amigos que tengo me los ha dado el fútbol. Nunca he sido un jugador talentoso pero he competido al mejor nivel hasta los 42 años y la verdad que estoy muy satisfecho de cómo han ido las cosas, de cómo me han tratado en todos los equipos donde he estado, de los compañeros y de todo lo que envuelve a la palabra fútbol.

-¿Qué recuerdo le ha marcado más?

-No tengo ninguno guardado en especial. Cada año ha habido diferentes anécdotas, unas mejores y otras peores, pero no hay ninguno así que guarde con especial cariño. Quizá en cuanto a experiencia negativa aquel partido que jugamos contra el Hospitalet y que nos dejó fuera de la Segunda División porque necesitábamos la victoria allí y acabamos empatando a cero. En cuanto a positivos guardo la eliminatoria contra el Real Madrid en la Copa del Rey y los ascensos con Alzira, Alcoyano y Olímpic de Xàtiva.

-Hablando de la eliminatoria ante el Real Madrid, ¿cómo recuerda el sorteo previo?

-Aquellas semanas fueron muy bonitas. Aquel día coincidió que estaba toda la plantilla reunida porque entrenábamos por la tarde y el sorteo fue a mediodía. Nos juntamos para comer y verlo en directo. Vivir toda la celebración posterior por habernos tocado el Real Madrid fue especial. Esa semana teníamos que jugar en liga contra el Villarreal B y al tener que entrenar en césped natural cambiamos los horarios a por la tarde.

-Esa eliminatoria es de lo más especial de su carrera.

-Fue muy bonito porque el partido de ida lo jugamos en casa y tuvimos la suerte de dejar la eliminatoria abierta al empatar a a cero. Los quince días posteriores fueron muy emotivos por todo el revuelo con los medios de comunicación.

-Tuvo la suerte de ser el capitán.

-En los dos partidos llevé el brazalete y la verdad que muy contento. Son recuerdos que quedan en el anecdotario personal de los futbolistas y creo que, a nivel emocional, ha sido lo más importante de mi carrera.

-Su lesión en el talón de Aquiles le aparta del fútbol, ¿tenía pensado continuar jugando?

-Sabía que iba a jugar a fútbol mientras el físico me diera la posibilidad de poder competir al nivel que me exigía la categoría. Si veía que el cuerpo no aguantaba pues me podría haber ido antes. La verdad es que me he encontrado muy bien, de hecho la temporada que me rompí estaba jugando todos los partidos, llevaba cuatro goles... estaba bien. Durante esta temporada he visto que no podía, después de la lesión me han quedado secuelas, no me dejaba entrenar bien, saltar, impulsarme o esprintar. Al final después de año sin evolucionar he decidido colgar las botas y quedarme con los buenos recuerdos.

-¿Ha tenido alguna oferta para jugar más arriba de Segunda B?

-Siempre he tenido ofertas en 2ªB jugando en el grupo tercero, de hecho he sido el jugador más veterano del grupo al haber disputado encuentros con 42 años. He tenido ofertas y opciones de ir a jugar a otros grupos pero por el tema de la familia nunca he pensado en salir fuera.

-¿Le ha propuesto algo el Olímpic para seguir en el club?

-Llevo muchos años aquí, ocho de ellos como capitán y el club me ha abierto las puertas para que pueda colaborar con ellos, todavía hay que darle un poco de forma para ver en qué parcela pero espero que llegue a buen puerto y que me pueda quedar trabajando con ellos. El club ha renovado a Jero, que ha cuajado una temporada extraordinaria. La posibilidad de quedarme ayudándolo integrado dentro del cuerpo técnico en tareas de ojeador visualizando partidos y analizando rivales es algo que me agradaría.