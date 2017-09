Serie A La nueva vida del 'jubilado' Totti Totti asiste a un entrenamiento de la Roma. / Massimo Percossi (Efe) El legendario '10' de la Roma se despidió como futbolista el pasado 28 de mayo y ha reaparecido esta temporada en un nuevo papel aún por definir STANISLAS TOUCHOT (COLPISA / AFP) ROMA Viernes, 29 septiembre 2017, 19:34

Se despidió del fútbol el pasado 28 de mayo con un mar de lágrimas en el Estadio Olímpico de Roma y reapareció esta temporada con un traje, en un nuevo papel que todavía está por definir. ¿Qué hace el flamante 'jubilado' Francesco Totti?

Este domingo la Roma se enfrenta al Milan en San Siro, sin duda el estadio italiano, más allá del Olímpico, donde su talento ha sido más aclamado. En la recta final de la temporada pasada, la decisión del técnico romanista Luciano Spalletti de no darle minutos allí provocó una enorme bronca. Esta vez la afición milanista se encontrará a un joven 'jubilado' que todavía debe definir su papel en el organigrama del club.

Se le ha visto en los vestuarios del Olímpico tras los partidos o sonreír cuando le tocó sacar la bola del Barcelona en el sorteo de la Champions, al 'decidir' que fuera el adversario de la Juventus. También se ha dejado caer en algún partido de la Youth League o siguiendo sus primeros cursos de entrenador.

Valor añadido

Desde el entrenador Eusebio Di Francesco al presidente James Pallotta pasando por los miembros de la directiva de la Roma, todo el mundo alaba las cualidades de Totti en su "nuevo papel", pero nadie entra en los detalles.

Quizás el que se ha expresado con más precisión sea su antiguo compañero Daniele De Rossi, que le ha acompañado durante 15 temporadas en el campo. "No es importante saber cuál es el papel de Totti. Es Totti. Ya no es el capitán del equipo, no es más el jugador que conocíamos", explicó el nuevo capitán de la Roma en una larga entrevista con 'Il Corriere dello Sport'. "Pero creo que ayuda mucho a todo el mundo. Desde que pone el pie fuera de su casa, le siguen llamando capitán. En el fondo su traje y su corbata es la historia de Clark Kent y Superman. Se cambia en una cabina de teléfonos y de repente está con el N.10 en la espalda y el brazalete en el brazo", continuó.

Totti sigue siendo Totti, como recordó una bandera de aficionados en la Curva Sur el día de su despedida: 'Totti es la Roma'. De hecho, sigue siendo el personaje central de la crónica romanista. En su regreso a los kioskos a principios de septiembre tras tres años de ausencia, el diario 'Il Romanista', exclusivamente dedicado al club giallorosso, eligió una foto de Totti para su primera portada.

El miércoles la Roma jugó con el Qarabag en Liga de Campeones e 'Il Corriere dello Sport' incluyó nueve páginas sobre el duelo. Pero como también era el cumpleaños de Totti dedicó un cuadernillo especial de 32 páginas a celebrar su 41º aniversario.

En estas condiciones poco importa lo que haga en su nuevo papel. El final de su carrera deportiva es muy reciente para los tifosi. "Será un valor añadido y se dará cuenta con el tiempo. En traje y corbata también puede hacer cosas formidables para la Roma, puede ser más útil que cuando jugaba tres minutos contra el Carpi", añadió De Rossi. "Hablamos de un hijo de Roma, puede hacer cosas enormes. Cuando haya aprendido su nuevo rol, la Roma estará en sus manos", finalizó el centrocampista.