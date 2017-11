Noventa minutos para Carlos Soler en la justa victoria de España

murcia. Sudó España sub-21 para conseguir la tercera victoria consecutiva de cara a la clasificación para el Europeo. Fue justo el triunfo del conjunto de Albert Celades, pero los hombres de ataque no estuvieron acertados e Islandia, muy inferior sobre el papel a la selección española, tuvo una opción de empatar el duelo en el último suspiro. En el partido disputado en Murcia lo intentó todo Carlos Soler, que jugó de principio a fin y se confirma como una de las piezas imprescindibles para Celades. El valencianista gozó de una buena ocasión y luego lo intentaría con dos disparos lejanos que no encontraron portería. El otro jugador del Valencia convocado, Toni Lato, se quedó en el banquillo y aún no ha debutado de forma oficial con la sub-21 española.

El inicio fue prometedor y en apenas cinco minutos Rodri avisó con un tiro desviado y luego Ólafsson hizo una gran parada a remate de cabeza de Mayoral cuando ya casi se cantaba el gol. Las ocasiones se fueron sucediendo y Fabián marcó con un gran disparo. España siguió en busca del gol pero acabó con el susto en el cuerpo por esa oportunidad de Islandia en el minuto 90.