Ligue 1 Neymar y su debut soñado con el PSG Neymar celebra su primer gol con el PSG. / AFP Además de marcar y dar una asistencia, el delantero brasileño completó 11 regates, una cifra sólo superada en el campeonato francés por Dembélé y su compañero Lucas

Un gol, un pase decisivo y una enorme influencia sobre el terreno de juego. Neymar brilló en su estreno con el París Saint-Germain, que el domingo venció al Guingamp (0-3) en la segunda jornada de la Ligue 1. El brasileño, que en París ya se siente «como en casa», capitalizó las jugadas de ataque y dejó un surtido de pases, fintas y desmarques. Cumplió con las expectativas.

El futbolista más caro de la historia desde que el pasado 3 de agosto el PSG pagase por él 222 millones de euros, protagonizó junto al uruguayo Edinson Cavani las dos jugadas claves del partido. Primero asistiéndole con un pase al hueco para que el delantero uruguayo pusiera el 0-2 (minuto 65). Después definiendo un pase del propio Cavani para cerrar la victoria, en el minuto 82.

El nuevo ‘10’ del PSG también puso un centro medido que su compatriota Marquinhos envió a la escuadra de un testarazo en la primera aparte. Contabilizó en total seis tiros a puerta, dos de los cuales fueron entre los tres palos. Según las estadísticas de Opta Sports -empresa encargada de medir datos del rendimiento deportivo-, el delantero brasileño completó 11 regates, una de las cifras más altas del campeonato francés. Sólo Ousmane Dembélé (cuando jugaba en el Rennes), con 14, y el también brasileño Lucas, con 12, le superan.

Pero Neymar también encabezó la lista de jugadores con más balones perdidos: hasta 33, algo que se explica a partir de las responsabilidades que asumió durante los 90 minutos de partido, en los que siempre se ofreció a sus compañeros. Además, el astro tocó un total de 128 balones, números muy altos para un delantero.

«Enseguida hemos visto su creatividad, su inspiración, su frescura. No me ha sorprendido su manera de jugar», celebró en unas declaraciones a la agencia AFP Guy Lacombe, entrenador del PSG entre 2005 y 2007. «Es un jugador de equipo. A diferencia de Zlatan (Ibrahimovic), que todo debía girar a su alrededor, Neymar juega para los demás», agregó Lacombe.

«Su presencia ha mejorado a sus compañeros. He visto a un gran Di María y a un gran Cavani. Eso supondrá una mayor competencia. Todos quieren jugar con él. Es él quien marca el ‘tempo’. Es capaz de acelerar y de marcar diferencias», apuntó por su parte el entrenador del Guingamp, Antoine Kombouaré.

Neymar ocupó la banda izquierda en el 4-3-3 que dispuso Unai Emery. «En el Barça ya jugaba en esa posición, llegando desde la banda pero también desbordando hacia fuera. Es lo que le gusta al técnico, movimiento en el centro y en las bandas. Ahí me encuentro muy bien», explicó el protagonista de la jornada. «Estoy como en casa. No todos mis compañeros son brasileños, pero todos me han recibido muy bien. Es como si llevase mucho tiempo aquí», añadió el exazulgrana.

Juzgados en la Champions

«No era fácil. Muchos grandes futbolistas han tenido un primer partido difícil con su nuevo equipo. Pero él ha sido muy bien recibido y ha respondido con talento», insistió Guy Lacombe. En cualquier caso, la pequeña ‘legión brasileña’ del PSG (Thiago Silva, Lucas, Marquinhos y Dani Alves) ha facilitado y mucho la integración de ‘Ney’, como demuestran las fotos subidas por los propios jugadores a las redes sociales. En ellas se ve a los cinco jugadores brasileños disfrutar de una sauna o a Lucas y a Neymar jugando a las cartas. «Gran trabajo de equipo. Estábamos deseando la llegada de mi pequeño hermano Neymar. Ha venido aquí para esto. Bien jugado», escribió el lateral Alves en su cuenta de Instagram.

Pese a la euforia desatada, Neymar sólo ha disputado un partido y ante un rival de mucha menor entidad. «Todavía hay ajustes que realizar. Hay que encontrar un equilibrio entre la banda izquierda y la derecha», agregó Lacombe. «Además, no será la liga francesa la que juzgue a estos futbolistas, sino la Copa de Europa», añadió el extécnico del PSG.