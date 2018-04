Rusia 2018 Zlatan Ibrahimovic no jugará el Mundial de Rusia Zlatan Ibrahimovic celebra un con Los Ángeles Galaxy. / Efe La Federación sueca ha emitido un comunciado desmintiendo el regreso del delantero al equipo COLPISA/AFP Jueves, 26 abril 2018, 17:54

El delantero Zlatan Ibrahimovic no estará en el Mundial de Rusia, al menos con la seleción sueca. El delantero, que había sembrado la duda sobre su regreso a la selección sueca y su participación en la cita mundialista, no volverá al equipo nacional, según confirmó este jueves la federación del país.

'Ibra', en las filas de Los Ángeles Galaxy desde que abandonara el Manchester United hace unas semanas, «dijo no a jugar para el equipo nacional y no ha cambiado de opinión», escribió la federación en un comunicado.

«Hablé con Zlatan el martes, me dijo que no había cambiado de opinión», afirmó un responsable del equipo nacional, Lars Richt, citado en el comunicado de la federación sueca. «Un no es un no», añadió.

Retirado de la selección desde la Eurocopa 2016, en la que Suecia no superó la fase de grupos, la estrella de 36 años había dejado caer en sus últimas entrevistas que podía volver al combinado nacional.

«Echo de menos al equipo nacional. Si quiero (volver), lo hago. Quiero sentir que soy capaz de ofrecer una buena prestación», señaló a principios de marzo. El seleccionador sueco Janne Andersson respondió diciendo que 'Ibra' tendría que llamarle para volver.

A mediados de abril, en un tono de broma, Ibrahimovic señaló en una popular emisión estadounidense «que no sería una auténtica Copa del Mundo» si él no acudía.

Ibrahimovic es el mejor goleador de la historia de la selección sueca con 62 tantos en 116 partidos, y ya participó en dos Mundiales, el de 2002 y el de 2006, en los que Suecia fue eliminada en octavos de final.