Selección Lopetegui: «Estamos responsabilizados pero no nerviosos» Julen Lopetegui (d), junto a David de Gea en conferencia de prensa. / AFP El técnico vasco, que destaca el nivel de su lista, reconoce que «todavía» no tiene claro el delantero centro titular RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Sábado, 2 junio 2018, 20:52

Para Julen Lopetegui no existen los amistosos y así lo confirmó con sus palabras ante los medios de comunicación. «Es la preparación para un Mundial», dijo por lo bajo cuando atendía las preguntas para David de Gea y Lucas Vázquez. Antes, en su turno ante la prensa, estuvo incluso bromista y negó estar nervioso «por lo que se le viene encima» en apenas dos semanas. «Estamos ilusionados y responsabilizados. Nos hemos ganado el derecho a jugar el mundial y a ser protagonistas. Estamos ilusionados, responsabilizados, pero no nerviosos. Estamos tranquilos», enfatizó con una sonrisa.

«¿De qué partido me hablas? No me acuerdo», bromeó el seleccionador cuando se le preguntó por los buenos resultados previos, en especial la goleada ante Argentina. «No me acuerdo de Argentina. No me acuerdo de los partidos de marzo, aquello supuso lo que supuso y nada más. Lo que ganemos en Rusia no va a ser por lo que hicimos en el pasado. Estamos centrados en lo que tenemos que hacer. Jugamos contra el 6 del ranking FIFA, un partido interesantísimo, completo, y que nos debe servir para seguir preparándonos. Nos va a servir para crecer».

Insistió varias veces que «ningún dato va a hacer nada por nosotros» provocará nada en el juego de su equipo. No teme maldiciones ni rachas, sólo cree en el trabajo que puedan hacer sus jugadores. «Están cómo toros (bromeando con Lucas). Siempre decimos que queremos a nuestros jugadores contentos y felices. El Atlético consiguió la Europa League, antes el Barcelona la Liga, el Madrid la Champions. Eso es bueno porque los españoles están felices. Pero no nos fijamos en esos datos, nos fijamos en lo que debemos darle al equipo para que esté a punto», recalcó.

Y sobre el partido recordó que, ahora mismo, «faltan futbolistas, claro pero los que hay pueden jugar cualquier partido. Cuando se acerque el partido de Portugal, decidiremos que es lo mejor para el equipo. Mañana (por el domingo) decidiremos el once de Suiza», explicó antes de aclarar que no tiene asuntos cerrados de cara al estreno mundialista como su delantero, ya sea un '9' fijo como Costa, Rodrigo o Aspas. «Todavía no lo tengo claro. Hay partidos que no hemos tenido referencias arriba, otros sí. Veremos las sensaciones antes del partido contra Portugal y decidiremos cuando estemos más cerca de la fecha».

El técnico, por último, no regateó una pregunta sobre la situación política en España, ya que le indicaron que su amigo Rafa Nadal se había mostrado favorable a nuevas elecciones. «Les deseo suerte y acierto por el país, espero que sean buenas las decisiones que toman. Es lo que toca desear a los que dirigen al país», apuntó tras decir que respondía «lo que debía decir» ante esa pregunta.