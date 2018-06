Visita a unas «espectaculares instalaciones» 00:36 Los jugadores de la selección española, durante la visita a las instalaciones. / EFE Los internacionales aprovecharon su primera mañana para conocer la academia del Krasnodar y hacerse las fotos oficiales RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Enviado especial a Krasnodar Viernes, 8 junio 2018, 19:44

Primera mañana muy productiva de la selección en Krasnodar, donde lucen banderas de España colgadas del mobiliario de la ciudad. El equipo, con Luis Rubiales a la cabeza, conoció en una visita guiada la impresionante academia del club local (FC Krasnodar) de la ciudad en las que espera estar hasta el 16 de julio.

«Nos hubiera valido cualquier cosa. Venimos de muy lejos para hacer nuestro trabajo, pero la verdad es nos han impresionado las instalaciones, tanto los campos como las habitaciones. Está todo perfecto para poder competir», explicó Thiago Alcántara ante los medios.

Fue un sentir general entre la expedición, que quedó encantada con las instalaciones, enormes y espectaculares, ya adaptadas con indicaciones en castellano (y con los colores y escudos de de la FEF) para los internacionales: campos de entrenamiento, residencia, comedores, salas de reunión, gimnasios, salas de recuperación y tratamiento médico... «Nosotros las hemos conocido hoy (por este viernes). Julen y su equipo habían venido más veces. Nos han puesto todo de nuestra mano y estamos encantados. Nos han puesto todas las condiciones para desarrollar nuestro trabajo y esperemos que salga bien. Son unas instalaciones espectaculares», explicó Cesar Azpilicueta antes de la sesión vespertina.

El míster, con una sonrisa y orgulloso de la elección tomada pese a que Krasnodar no es sede mundialista, no dejó lugar a la duda. «Las instalaciones son sensacionales y no dejan espacio a ninguna excusa. Vamos a estar bien y podremos trabajar en las mejores condiciones», afirmó el vasco antes de la sesión en el espectacular campo A con público. Antes de comer, los jugadores recibieron la visita de una delegación de la FIFA para ir cumpliendo con algunas de las obligaciones del torneo: fotos oficiales para la imagen corporativa del torneo y vídeos de cada futbolista para emitir durante las alineaciones en los estadios y retransmisiones, además de la visita de una delegación arbitral de FIFA con la conocida explicación sobre el funcionamiento del VAR de Velasco Carballo.