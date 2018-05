Selección española Odriozola: «Claro que me veo capacitado para ser titular» Álvaro Odriozola, junto a Koke en un entrenamiento de la selección. / Rodrigo Jiménez (Efe) El futbolista de la Real Sociedad da un paso al frente ante la lesión de Carvajal, que podría llegar a tiempo para el Mundial: «Que esté con nosotros es una gran noticia de la que me alegro, ya que nos hace más fuertes» RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Miércoles, 30 mayo 2018, 14:22

Álvaro Odriozola lo tiene claro a pesar de sus 22 años. «Claro que me veo capacitado para ser titular, para eso estoy trabajando. Que Carvajal esté con nosotros es una gran noticia de la que me alegro, ya que nos hace más fuertes», afirma el futbolista de la Real Sociedad, que se perfila como el sustituto del lateral derecho del Real Madrid ante la posibilidad de que éste no llegue a tiempo para el Mundial.

La progresión del futbolista guipuzcoano ha sido meteórica en los últimos tiempos, algo que no le descentra de su trabajo. «En un año y medio todo ha cambiado para bien. Ha sido una locura, pero una bendita locura. Es algo que se digiere teniendo los pies en el suelo, sabiendo quién eres y de dónde vienes y teniendo un entorno que en mi caso es privilegiado», señala Odriozola, que hace gala de una madurez impropia de su juventud y da la receta del éxito: «Seguir trabajando día a día y mejorando».

Evita el defensa tocar el tema de su futuro, que se vincula en los últimos días al Real Madrid: «Mi futuro es la selección española, tengo 22 años y esta es una oportunidad única que hay que disfrutar en cada momento. Mi futuro es el entrenamiento de mañana y el amistoso del domingo».

El de San Sebastián destaca además el ambiente en el seno de un conjunto de estrellas del fútbol como el que forman los 23 elegidos por Lopetegui. «Mi acogida está siendo magnífica, cuando veías en al tele a estrellas como Iniesta siempre te preguntabas cómo serán. Hay un grupo muy especial, se nota que hay buena relación entre todos», destaca.

«La ilusión es toda, es un Mundial, es una oportunidad única. Este tipo de campeonatos no los ganan los jugadores, sino el equipo. El favoritismo no sirve de nada, lo único que vale es el trabajo de cada día», afirma Odriozola, que analiza también a los posibles rivales en la pelea por el cetro del fútbol mundial: «Brasil tiene un auténtico equipazo, Alemania siempre está ahí, Francia e incluso Argentina, que con su mentalidad siempre lo va a pelear. Además siempre hay alguna revelación, nosotros tenemos que centrarnos en el rival que toque en cada momento».