Premier Morata: «Es un placer que digan que me echan de menos» Álvaro Morata, en un partido con el Chelsea. / Reuters El delantero del Chelsea reconoce que «ojalá no tuvieran que decirlo porque eso significaría que las cosas van bien» COLPISA Madrid Lunes, 4 diciembre 2017, 17:24

Álvaro Morata está siendo uno de los jugadores más importantes del Chelsea en su primera temporada en el equipo 'blue'. El delantero español suma 10 goles en 20 partidos y ya hay quien ha levantado la voz para pedir explicaciones por su marcha del Real Madrid ante la falta de gol que sufre el equipo blanco. "Es un placer que digan que me echan de menos. Ojalá no tuvieran que decirlo", ha señalado Morata a TVE. "No sé si se me echa de menos o no. Ojalá no tuvieran que decirlo porque eso significaría que las cosas van bien", ha añadido.

Mucha culpa de su buen momento de forma la tiene Antonio Conte, su entrenador en el Chelsea. El técnico italiano ha confiado siempre en él y Morata está agradecido porque "sólo te hace crecer porque no puedes acomodarte ni buscar una zona de comodidad. Quiere que cada uno dé el máximo. El año pasado no jugaba tanto seguido".

El delantero se ha mostrado fliz en Londres porque "saber que cada partido tienes opciones reales de jugar si entrenas bien, que vas a jugar... Si hubiera buscado cosas como dinero o ciudad me hubiera quedado en casa, que tenía todo". Además, le ha sorprendido que en la Premier "casi todos los jugadores son atletas. Técnicamente no es como en España pero los jugadores son muy fuertes físicamente. Los vestuarios son más pequeños que en los que he estado hasta ahora. El nuestro es de madera”.

Por último, quiso bromear sobre la falta de gol de Crisitnoa ronaldo en la Liga, donde sólo ha metido dos goles: "Esperemos que meta muchos goles en el Madrid pero que llegue cansado al Mundial". Una cita en la que dije que "ojalá Lopetegui nos llame a mis amigos y a mí"