El Mónaco dice que «a día de hoy no hay acuerdo por Mbappé»
26 julio 2017

El vicepresidente del Mónaco, Vadim Vasilyev, ha desmentido este miércoles que su club tenga ningún acuerdo con el Real Madrid para traspasar al club español a su joven estrella Kylian Mbappé, al que el campeón de la liga francesa quiere incluso renovar.

El martes, el diario 'Marca' afirmó que existía un "principio de acuerdo" entre los dos clubes para la venta del delantero de 18 años al Real Madrid por 180 millones de euros y que sólo faltarían pequeños detalles para cerrar la negociación.

Vasilyev ha reconocido que el equipo del Principado recibe "solicitudes muy importantes" para vender a su joven estrella. "Todo el mundo se hace preguntas sobre ello", afirmó el vicepresidente del Mónaco ya en la primera respuesta de la rueda de prensa de este miércoles, dedicada a la presentación de las nuevas caras del plantel.

Presión

"Leo (...) muchas cosas en la prensa", ha manifestado Vasilyev. "A día de hoy no tenemos ningún acuerdo con el Real ni con ningún otro club. Es verdad que hemos tenido solicitudes muy importantes. Todos los grandes clubes lo quieren. Es la mayor promesa del fútbol europeo", ha comentado. "Pero no cambiamos de objetivo. Hablamos de progresión y de prolongación de contrato, pero siempre según el interés económico de nuestro club", ha afirmado. "Es una decisión muy importante. Sobre todo para Kylian. Hay que tomar la decisión adecuada, se quede o se vaya. Hay que dejarle tiempo y no precipitar demasiado las cosas", ha insistido.

Según Vasilyev, existe "demasiada presión mediática a su alrededor". "Os recuerdo que es todavía muy joven. No es fácil para él, pero lo lleva bien y le felicito por ello. A día de hoy no hay ningún acuerdo. Queremos un tiempo para hablar con tranquilidad con el jugador y su familia", ha finalizado.