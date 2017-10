Mata 'ficha' a dos españolas para su proyecto solidario Olga García, en un partido con la camiseta del Levante. / patricia asencio Vero Boquete y Olga García se unen al equipo de 'Common Goal'«Tengo la oportunidad de ser un modelo positivo para los más jóvenes tanto en mi país como fuera», asegura la exjugadora del Levante COLPISA MADRID. Martes, 24 octubre 2017, 00:14

Las españolas Olga García y Vero Boquete se unieron ayer a otras cuatro estrellas del fútbol femenino para anunciar su compromiso con Common Goal, extendiendo de esta forma el movimiento por el cual jugadores y jugadoras se comprometen a donar el 1% de sus salarios a proyectos solidarios iniciado por Juan Mata en agosto. En un día histórico para Common Goal, las futbolistas de FC Barcelona y Paris Saint-Germain decidieron unirse a Heather O'Reilly (Arsenal), Pauline Bremer (Manchester City), Jean Sseninde (Crystal Palace) y Nicole Regnier (América de Cali) para comprometerse en el movimiento más grande en el que colaboran futbolistas de todo el mundo. El anuncio llega menos de una semana después de que Common Goal diera la bienvenida tanto a su primer jugador turco, Hasan Ali Kaldirim (Fenerbahçe), como a sus dos primeros miembros ingleses: Alfie Mawson (Swansea) y Charlie Daniels (Bournemouth).

Vero Boquete es una de las principales valedoras de la lucha por la igualdad de género en el fútbol, habiendo lanzado una exitosa petición a 'Electronic Arts' para que introdujera personajes femeninos en el popular videojuego FIFA. «Creo que es importante que las futbolistas estén bien representadas en el equipo de Common Goal en el arranque del proyecto, y es por eso por lo que me uno al movimiento junto a esta mezcla internacional de jugadoras», explica la futbolista española. «Creo en el poder del deporte en general y del fútbol en particular para liderar el cambio social. Por eso me comprometo con Common Goal, creo que podemos ser un ejemplo para que nos sigan muchas más».

Olga García afirma que, para ella, este compromiso reside sobre todo en liderar el cambio a través del ejemplo. «Tengo la oportunidad de ser un modelo positivo para los más jóvenes tanto en mi país como fuera», asegura la futbolista, ganadora dos veces de la Liga española: «Espero poder animar a más gente joven a reflexionar sobre cómo incluir la responsabilidad social en sus vidas». Mata, el primer futbolista en comprometerse el pasado mes de agosto, está muy orgulloso de sus nuevas compañeras: «La incorporación de seis jugadoras de cinco países y cuatro continentes, todas ellas con el coraje para liderar el movimiento en sus respectivas naciones, es un momento de gran orgullo para mí y el resto del equipo».