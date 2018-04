Elecciones El lunes se sabrá la nueva fecha para las elecciones en la FEF Luis Rubiales, candidato a la presidencia de la FEF. / Efe Los candidatos están indignados con el TAD por aplazar los comicios del 9 de abril, lo que retrasará la renovación de Lopetegui y dejará a Maté al frente de la final de Copa RODRIGO ERRASTI MENDIGUREN Madrid Jueves, 5 abril 2018, 19:41

El lunes 9 de abril no habrá nuevo presidente a la Federación Española de Fútbol (FEF), sino que sabremos la nueva fecha en la que se celebrarán las elecciones suspendidas por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD). El juez de lo contencioso administrativo rechazó la cautelarísima solicitada por Luis Rubiales en la mañana del jueves y ratificó la suspensión de las elecciones, algo que se había apresurado a comunicar la Comisión Gestora de la FEF, subrayando que la decisión del TAD es «de carácter ejecutivo». «Es increíble, injusto e ilegal. Nunca en este país se han demorado unas elecciones sin que nadie lo pida. Es una vergüenza que se cambien unas elecciones cuando se ha solicitado que se aplace un partido (el Villarreal-Athletic del lunes que impedía votar a Óscar de Marcos en la Asamblea para elegir al nuevo presidente). No sé si es de chiste, pero es ilegal», decía Rubiales «indignado».

Juan Luis Larrea también mostró su discrepancia con el TAD pero recuerda que no fue él quien recurrió.«Las elecciones estaban convocadas para un martes y Rubiales pidió que fueran el lunes, a las 16.30, para que pudieran llegar los asambleístas. Hemos hecho todo lo que ha querido él. Estoy un poco desilusionado, porque estamos jugando con los asambleístas», dijo el vasco, apuntando que algunos asuntos habían sido pospuestos para que fueran firmados el martes cuando entrara el nuevo presidente.

Entre ellos, además de algún patrocinio hay temas importantes como la renovación de Julen Lopetegui, pactada por Fernando Hierro con el permiso de la gestora. Así, a falta de que la Comisión Gestora de la FEF fije el lunes la nueva fecha de las elecciones a la presidencia Marcelino Maté presidirá la final de Copa del Rey del próximo día 21 en el Wanda Metropolitano entre Barcelona y Sevilla y, probablemente, la final de la Europa League en Lyon si comparece el Atlético y la de la Champions League en Kiev en caso de que llegue uno de los tres clubes españoles que aún están en el torneo.

El voto de Aspas

Habrá que ver qué sucede en el Mundial, porque no es fácil encontrar una fecha en la que todos puedan ejercer su derecho a voto, medida que buscaba Rubiales cuando presentó su recurso para el aplazamiento del Villarreal-Athletic (que impedía votar el lunes a Óscar de Marcos). «No encontramos fecha, porque si no hay liga, hay fútbol sala, y si no, fútbol femenino. Tenemos jornadas entre semana, tenemos festivos, e igual nos vamos hasta mediados de mayo. Y cuando la selección empiece a concentrarse para el Mundial no podemos estar en estas circunstancias», avisa Larrea, quizá consciente de que en cuanto se marche 'La Roja' a Rusia se estaría privando el voto de Iago Aspas, actual jugador del Celta de Vigo.

Suspendidas las elecciones programadas para el 9 de abril. Toca que entre todos aportemos soluciones para encontrar la fecha más rápida y adecuada para sacar al FÚTBOL ESPAÑOL de esta situación de desgobierno.

El CAMBIO es IMPARABLE 👍🏻⚽️ pic.twitter.com/uEKvGc5gm6 — Luis Rubiales (@LuisRubiales) April 5, 2018

Los dos candidatos, que el miércoles habían consensúado ante la Comisión Electoral un sistema de votación garantista, se culpan recíprocamente de la suspensión de las elecciones por parte del TAD. «Agradezco que Larrea se suba al carro ahora. Larrea lo que ha hecho es demorar el proceso al máximo estando como interino. Su nombramiento demoró todo muchísimo. Hay alguno al que le beneficia que no haya atropello», dijo, insistiendo que él «no pidió la suspensión», y sin querer nombrar a nadie aunque algunos apuntan a Luis Gil, ex de AFE, entre los que están ahora en su contra. «Hay enemigos irreconciliables que ahora están reunidos para que yo no sea presidente. Los conozco. Nuestro estilo que haya elecciones y que puedan venir todos. Tratan de crear un aureola a través de algunos medios de que lo hemos promovido nosotros. Algunos tratan a los que quieren proteger las elecciones. Nunca en España se ha dado un aplazamiento de unas elecciones sin que nadie lo pida. Es un exceso y es una vergüenza. Y esto no va a quedar así: hemos pedido una cautelarísima y habrá más cosas. No le salen las cuentas. Haremos una Federación diga del fútbol español. Voy a ganar con claridad y sólo quiero que dejen que lo demostremos».

«Es un fastidio que no ayuda a nadie. Esto hace un daño irreparable a la imagen del fútbol, no me gusta la pinta que está tomando todo esto» JUAN LUIS LARREA

Por su parte, el guipuzcoano Juan Luis Larrea confiesa que se siente «desilusionado» por la anulación de las elecciones previstas para el próximo 9 de abril, medida que el TAD justifica disculpando a Rubiales –«el recurrente no pudo impugnar el calendario electoral en los plazos previstos, esto es desde el lunes 19 hasta el viernes 23 de febrero, por la sencilla razón de que hasta el 19 de marzo, fecha en la que LaLiga confirmó los horarios de la jornada 31, no se pudo conocer la coincidencia de competición oficial con la jornada de votación»– y recordó que «la incompatibilidad podría haber desaparecido en el caso de que LaLiga, en el ejercicio de sus legítimas atribuciones, hubiese decidido cambiar la fecha para ese encuentro».

Ambos candidatos decepcionados

Todo eso ya es pasado y deja enfadados a los dos candidatos. «Es un fastidio que no ayuda a nadie. Esto hace un daño irreparable a la imagen del fútbol, no me gusta la pinta que está tomando todo esto», lamenta Larrea. Rubiales no teme que lo sucedido «cambie el voto» de los más dudosos.

«Hay una lesión al fútbol español y a los asambleístas, que ya tenían todo preparado para ese lunes. El voto flotante aquí no se va a notar. Sólo beneficia a los que quieren ver una Federación débil que se pliega a la opinión de otros. Yo soy dialogante pero firme. Cedo si los demás ceden. Esto es un atentado contra la democracia. Una cuestión sin precedentes. No tenemos la resolución completa y no sabemos quiénes han votado a favor de esto en el TAD. Yo no tengo a Tebas y a Vitoriano Sánchez Arminio pidiendo avales. Yo viajo y hago mi trabajo y estoy con los asambleístas. Yo no hago nada siendo presidente de la Gestora», antes de tener un pequeño intercambio dialéctico con los periodistas, que le recordaron que no se quejó de los métodos de Villar hace unos meses cuando él le apoyaba.

«Yo no tengo a Tebas y a Vitoriano Sánchez Arminio pidiendo avales. Yo viajo y hago mi trabajo y estoy con los asambleístas. Yo no hago nada siendo presidente de la Gestora» rubiales

«Se han utilizado los medios. Yo no tengo voto y os invito a que hable con los futbolistas a ver si sólo uno dice si tenían que votar a uno o a otro. Entonces no había dos candidatos. Sólo se presentó Villar, no lo olviden, y no se puede comparar con esto». De momento, lo que está claro es que sigue sin haber un día para las elecciones.