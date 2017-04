Nobile Capuani: «Juro por mis hijos que no tengo nada que ver con la mafia»

"Quien me asocia con la mafia no conoce a la mafia. ¿Estamos bromeando al preguntarme si tengo algo que ver con la mafia? ¿A un hombre de 50 años relacionado con la mafia no lo detienen? Yo no tengo nada que ver. Te lo juro por mis hijos", le dijo este miércoles entre lágrimas Nobile Capuani, el propietario del grupo inversor italiano del Eldense, a la Cadena Cope.

"Hasta ahora estaba tranquilo, pero hecho lágrimas por mi familia ¡y basta! Yo soy inocente porque no he hecho nada para meter al fútbol en una situación negativa. En Italia siempre he estado a categorías juveniles y estas cosas no se hacen. En dos años en España sólo he recibido disgustos, en el Jumilla y en el Eldense. Le he dado un documento al juez en el que le digo lo que pienso sobre el fútbol y quiero que todos los partidos nuestros salgan a la luz", aseguró Nobile Capuani, relacionado con la mafia calabresa y puesto este miércoles en libertad con cargos, al igual que el resto de detenidos por el presunto amaño del encuentro del Eldense ante el Barça B.