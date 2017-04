Cheikh Saad acusa a «cuatro jugadores» del posible amaño del Barça B-Eldense

La sombra de la sospecha de la goleada del Barcelona B al Eldense (12-0) empieza a ser cada vez más evidente. Si tras el partido, el conjunto alicantino de Segunda B emitió un comunicado que explicaba "cautelarmente, se suspende la actividad deportiva del primer equipo" y pidió que se investigase el partido, ya que intuyen que el grupo inversor italiano que está en el club podría tener algo que ver con una trama de apuestas, ahora ha sido Cheikh Saad uno de sus jugadores, el que ha roto su silencio en los micrófonos del programa 'El món a RAC1' para acusar a varios de sus compañeros de haber amañado el partido ante el filial del equipo azulgrana en el Mini Estadi.

El delantero del Eldense denunció una presunta actitud delictiva de algunos jugadores, concretamente cuatro, que habrían hecho por perder el partido ante el Barça B por 12-0. "Sé quiénes son pero no lo puedo decir todavía”. Cheikh especificó incluso que “hay cuatro jugadores" implicados y que a un jugador le preguntaron: "El entrenador sabía alguna cosa y los jugadores también. Media hora antes de comenzar el partido contra el Barça B era titular. Y antes del partido me hicieron saltar de la alineación". El propio Javier Tebas, presidente de la Liga, reconoció que "lo vamos a investigar porque nos llamó la directiva del Eldense y el resultado del descanso levantó ampollas". Tebas añadió que "se va a mirar porque hay ciertos temas colaterales de un grupo italiano que tiene las pautas de lo que pueden ser indicios de una asociación internacional para amañar partidos".

A pesar del resultado del partido, el entrenador del Eldense no hizo ningún cambio, algo que sorprendió, pero que según Cheikh tiene una explicación: "El entrenador me dijo que saliese pero tuve claro que no entraba al campo ni loco porque me dije: aquí está pasando algo raro. Avisé a mis compañeros que estaban en el banquillo que si de verdad querían que no saliesen en esa mierda, que no entrasen al campo".

Además, Cheikh Saad desveló que "cuando acabó el partido subí al autobús y me dijeron: que sepas que hay jugadores ahí abajo (en el vestuario) que han vendido el partido y entonces es cuando bajé el vestuario y lié la marimorena. Casi hubo agresiones". Eso sí, el jugador exculpó de cualquier responsabilidad a los jugadores del Barcelona B, ya "hicieron lo que tenían que hacer, marcar goles", explicó. El Eldense es último del grupo III de la Segunda División B, con tres victorias, cinco empates y 24 derrotas y ya está descendido matemáticamente a Tercera tras la contundente derrota en Barcelona. Además, vive una temporada convulsa institucionalmente, ya que ha tenido tres presidentes, siete entrenadores y 52 jugadores en plantilla.

Por otro lado, David Aguilar, el presidente de la Junta Gestora del Eldense, anunció también en la misma emisora de radio que se dirigía a comisaría a poner la denuncia por la posible actitud delictiva: "Cada momento que pasa me estoy enterando de más cosas".