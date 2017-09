Athletic Ziganda: «Yeray Álvarez ha superado la enfermedad» Yeray, con sus compañeros al inicio de la pretemporada. / AthleticClub En los próximos días recibirá el alta médica y «comenzará la fase de incorporación progresiva al equipo, al mismo tiempo que se planificará su programa de vigilancia activa», explica el club COLPISA Bilbao Miércoles, 20 septiembre 2017, 23:19

José Ángel ‘Cuco’ Ziganda, técnico del Athletic de Bilbao, anunció que su joven jugador Yeray Álvarez ha superado el cáncer testicular que sufría. «Parece que se confirma que Yeray está curado», dijo el técnico, tras el partido de la 5ª jornada de Liga, que el Athletic perdió 1-3 ante el Atlético. «Estamos muy contentos, el tratamiento ha surtido efecto», añadió Ziganda.

Poco después, el propio club vasco publicaba un comunicado afirmando que Yeray «ha finalizado la fase de tratamiento previsto en el mes de junio para su enfermedad. En los próximos días recibirá el alta médica y comenzará la fase de incorporación progresiva al equipo, al mismo tiempo que se planificará su programa de vigilancia activa», concluyó el comunicado.

Yeray, de 22 años, tuvo que abandonar la concentración de la selección sub-21 en junio pasado, antes de poder jugar la Eurocopa 2017 de la categoría, para ser tratado con quimioterapia, tras ser operado de un tumor testicular hace meses. Yeray había sido intervenido en diciembre de 2016 de un tumor testicular y un control de seguimiento de esta operación se le detectó una adenopatía, que obligó a someterle a quimioterapia.

Entonces, el club vasco señaló que el periodo de baja sería de unos tres meses. Sus compañeros se raparon la cabeza en señal de apoyo. «Cuando parece que lo has tumbado se levanta y te vuelve a golpear, pero tranquilos que esta pelea la voy a ganar con toda esa gente que me apoya. Y si tengo que volver a tumbarlo, lo volveré hacer y me levantaré mil y una veces», afirmó en aquel momento Yeray en su cuenta de Instagram.

«Queremos afinarnos y ser más constantes»

El técnico cerró en rueda de prensa pensando en qué hubiese sucedido si la suerte hubiese sonreído a su Athletic. «El error- fallar el penalti- nos ha afectado demasiado», explicó sobre el primer penalti marrado por Aduriz después de casi un año y medio. «Ponerse por delante hubiese sido determinante. Habríamos podido jugar un cara a cara», lamentó antes de hacer un análisis del encientro. «El primer tiempo ha estado igualado pero el segundo tiempo el Atlético ha sido mejor. Después del gol nos ha costado. Con este equipo ya tenemos experiencia. Sabemos que es muy difícil cuando se ponen por delante», asumió.

Ziganda asegura que después de que «se pusieran por delante» el partido se le ha «puesto como les gusta» al Atlético. «Con la calidad que tienen ellos te matan a la contra». Y es que el navarro explicó que, tras verse por detrás en el marcador, su equipo tuvo «más corazón de cabeza» antes de explicar que Aduriz «tenía molestias» antes de ser sustituido. Es la segunda derrota consecutiva del Athletic después de caer (1-0) el pasado domingo en Gran Canaria ante Las Palmas. «Sabemos cómo funciona esto. Cada partido es un examen final. Tenemos que asumir las cosas como han venido. Queremos afinarnos más y ser mas constantes. Ahora es cuando hay que estar con más ganas y tranquilos. En el camino siempre hay curvas», apuntó.