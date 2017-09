Real Madrid Zidane: «No quiero una Liga sin el Barcelona» 00:41 Zinedine Zidane, en un entrenamiento del Real Madrid. / Foto: EFE | Vídeo: Atlas «Estoy de acuerdo con el presidente en que los árbitros deben mejorar», afirma el técnico francés, que también reclama: «Hay que dejar a Asensio tranquilito» AMADOR GÓMEZ Viernes, 8 septiembre 2017, 16:13

«Yo no veo una Liga española sin el Barcelona. No lo veo como aficionado al fútbol. Yo veo al Barcelona siempre en esta Liga y ya está. No voy a entrar más en eso, porque no sé lo que va a pasar exactamente. Hay gente que quiere (la independencia de Cataluña) y hay gente que no. Lo que no espero que pase es una Liga sin el Barcelona. Eso no lo quiero», respondió este viernes Zinedine Zidane cuando se le preguntó su opinión sobre la posibilidad de que el equipo azulgrana se quede fuera de la competición nacional como consecuencia del proceso secesionista.

Respecto al arbitraje, después de que Florentino Pérez declarase que el estamento de colegiados debe mejorar, el entrenador del Real Madrid coincidió con el presidente. «Lo único que puedo decir es que nosostros siempre podemos mejorar, y los árbitros lo mismo. No me voy a meter con los árbitros, porque yo también me puedo equivocar. No voy a hablar más de estas cosas, pero el presidente tiene derecho a decir lo que piensa, y estoy de acuerdo con él en que las cosas se pueden mejorar», apuntó el entrenador francés.

«Cada uno puede mejorar en lo que hace, en su trabajo. Si tú entrenas todos los días aquí (en Valdebebas) puedes mejorar y ganar otra vez. Lo difícil en el fútbol es ganar. Los árbitros pueden arbitrar bien, pero fallos van a tener y hay que compartir eso. Es una labor difícil, pero ellos, como todos en la vida, pueden mejorar», insistió Zidane, que también se mostró molesto con los pitos del Bernabéu a los jugadores.

«Yo le pido a a la afición estar con su equipo siempre, pero al mismo tiempo el público viene, paga su entrada y a veces cuando no está contento puede también opinar y decir lo que piensa, y lo dice silbando a los jugadores de vez en cuando. A mí no me gusta, porque nosotros siempre intentamos dar el máximo y la gente lo sabe, pero de vez en cuando hay partidos en que las cosas no salen como tú quieres. Esto es el fútbol y va a pasar siempre», apuntó resignado Zidane.

Con Gareth Bale como principal señalado por la afición madridista, Zidane aseguró sin embargo que al extremo galés no le afectan demasiado los silbidos y abucheos: «Ningún jugador puede estar contento cuando lo pitan, pero anímicamente lo veo bien. No lo veo tan mal como se habla. Es un jugador muy importante de la plantilla y lo va a hacer bien este año. Puede haber un partido en el que no juega bien o el resultado no es adecuado, pero siempre va a pasar. Siempre va a pasar eso y más en el Madrid. Es inevitable. Cuando empatamos y no son los tres puntos no lo vamos a evitar (los pitos). Hay que acostumbrarse y vamos a intentar ganar todos los partidos».

«Hay que dejar a Asensio tranquilito»

También reclamó Zidane tranquilidad con Marco Asensio, para no cargarle de responsbilidad: «No estoy sorprendido con su rendimiento. Lo que aporta el equipo es fenomenal, pero hay que dejarlo un poco en paz y tranquilito porque todavía puede mejorar muchísimo, pero con mucha tranquilidad, con mucha humildad, y tiene que estar tranquilo. Es importante que él lo tome así. Es importante que él tenga la cabeza fría para seguir su evolución, porque no ha tocado techo todavía. Puede mejorar muchísimo, con tranquilidad, paciencia y humildad, que la tiene. El ruido de fuera... Que Marco esté tranquilo y ya está».

En el caso de Cristiano Ronaldo, que no podrá jugar este sábado contra el Levante por la sanción que arrastra de la Supercopa, aunque sí podrá estar el próximo miércoles en la Liga de Campeones, Zidane destacó: «Le veo con muchas ganas para el miércoles. Ya está cansado de no poder jugar con nosotros. Lo ha hecho con Portugal muy bien. Él está muy contento y nosotros también de que vuelva».