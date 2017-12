Jornada 17 Zidane: «Estos son los partidos que nos molan» 01:00 El técnico madridista pasa de la polémica del pasillo porque «es un tema que no me interesa para nada» JAVIER VARELA Madrid Viernes, 22 diciembre 2017, 16:30

Zinedine Zidane sólo quiere pensar en el Barcelona y en fútbol. No quiere saber nada de todo lo que rodea a un clásico ni mucho menos de si habrá pasillo o no del equipo azulgrana a al conjunto del francés tras haber ganado el Mundial de Clubes. "No me interesa, de verdad. Lo que me interesa es el partido, pero no sólo a mí, sino a todos los jugadores y a los madridistas", zanjó. Sin embargo sí reconoció que están ante "el partido más difícil de la temporada. Son difíciles, pero estos son los partidos que nos molan. Los jugadores juegan para este tipo de partidos". Eso sí, Zidane reconoció que "para ganar una Liga no son estos partidos en concretos, pero el Madrid-Barça siempre está marcado en el calendario de los jugadores y estamos listos para jugarlo".

Fiel a su estilo, el técnico del Real Madrid no quiso desvelar nada de lo que hará su equipo en el césped del Santiago Bernabéu. "Tengo todas las opciones porque van a estar todos los jugadores. Es bueno, pero es malo porque tengo que quitar a muchos. Tengo todas las opciones y mañana elegiré". Y entre esos elegidos la gran duda es si estará Gareth Bale, del que mantiene un secretismo absoluto sobre sus opciones de ser titular. "Tú lo vas a ver mañana", fue la primera evasiva. La segunda tuvo las mismas palabras.

Lo que sí tiene claro y dijo abiertamente Zidane fue que el partido "sólo son tres puntos" porque "pase lo que pase vamos a seguir. Sabemos de la importancia de hacer un buen partido para ganar, pero no va a cambiar nada de lo que pase" en la lucha por la Liga. El técnico no sólo cree que no tienen la necesidad de ganar sino "justo lo contrario". "No tenemos ansia. Hay que pensar en el partido y nada más. No debemos mirar si hay ocho, 11 o 25 puntos de diferencia. Vamos a tener que hacer un gran partido contra un rival que es muy bueno". Y para ello Zidane confesó que "las sensaciones son buenas y estamos preparados para hacer un gran partido".

"Cristiano, al 100%"

Esta campaña ya se han visto dos veces las caras con el equipo de Ernesto Valverde con triunfo para los madridistas. "No pensamos en lo que pasó en la Supercopa. Lo que pasó, pasó. Es otro partido y otra situación y nosotros estamos bien", señaló el galo. "Lo único que me interesa es como va mi equipo porque el rival sabemos que es un equipo muy bueno y si está primero en la Liga es por algo", añadió. La tercera vez que utilizó su manido 'lo vas a ver mañana" fue cuando se le planteó cómo va a jugar el equipo. "Nosotros vamos a jugar al fútbol como siempre. Lo que vamos a intentar es jugar al fútbol, pero no te puedo decir cómo vamos a jugar, si por fuera o por dentro. Esto me lo voy a guardar para mí". "Tenemos que jugar al fútbol y jugar bien", zanjó.

Cristiano Ronaldo ha sido el nombre propio de los últimos días por su gol en la final del Mundial de Clubes y su petición de una ampliación o mejora de su contrato. "Lo que pienso de Cristiano ya lo hemos hablado. Por lo que ha hecho y por lo que está haciendo y es en este club se merece todo los respetos. Después de las vacaciones se hablará todo". El portugués sólo ha entrenado con el resto del equipo este viernes, pero Zidane desveló que "está al 100%". "Eso es lo que me interesa. Lo que Cristiano tiene que pensar es en el partido de mañana".

Por último habló de la importancia del público en un partido como el de este sábado ante el eterno rival. "Sentimos el apoyo en el césped y para nosotros, como el día del Sevilla, sabemos que nuestra afición es un plus". Por eso el francés sabe que "es el momento de pedir a la afición que estén con nosotros"." Siempre están detrás del equipo, pero queremos que desde el minuto 1 al 90 piensen en el partido porque no vamos a ganar en 10 o 15 minutos. Será un partido de tener paciencia"